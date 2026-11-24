NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Energieversorger führe derzeit umfangreiche Ausbaumaßnahmen am britischen Stromübertragungsnetz durch, was für die Vermögensgrundlage und die Ertragsentwicklung des Unternehmens von großer Bedeutung sei, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
© 2026 dpa-AFX-Analyser