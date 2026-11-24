DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BNPPE-QUALITY EUROPE CEO EUR LU1377382103 BAW/UFN
BNPPE-QUALITY EUROPE DEO EUR LU1481201611 BAW/UFN
BNPPE-GROWTH EUROPE EOA EUR LU2244387887 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BNPPE-QUALITY EUROPE CEO EUR LU1377382103 BAW/UFN
BNPPE-QUALITY EUROPE DEO EUR LU1481201611 BAW/UFN
BNPPE-GROWTH EUROPE EOA EUR LU2244387887 BAW/UFN
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