Berlin (ots) -FIDAR-Stimmungsbarometer 2026 veröffentlicht: 16 Gespräche mit Aufsichtsratsmitgliedern und -vorsitzenden, überwiegend aus dem DAX 40, zeigen ein klares Bild - alle Befragten empfehlen geschlechtergemischte Gremien weiter. FIDAR - Frauen in die Aufsichtsräte e. V. veröffentlicht die qualitative Untersuchung zu ihrem 20. Jubiläum in diesem Jahr.Das Urteil aus der Aufsichtsratspraxis ist eindeutig: Alle 16 für das FIDAR-Stimmungsbarometer 2026 befragten Mitglieder und Vorsitzenden von Aufsichtsgremien würden Unternehmen mit weniger gemischten Gremien mehr Geschlechterdiversität empfehlen. Gemischte Gremien erweitern aus ihrer Sicht die Perspektiven, verändern die Gesprächskultur und tragen zu belastbareren Entscheidungen bei. Ursprünglich quotenskeptische Stimmen bewerten die gesetzliche Vorgabe heute als entscheidenden Impuls."Selbst wer der Quote anfangs kritisch gegenüberstand, bewertet sie heute als entscheidenden Impuls. Ohne gesetzliche Vorgaben wäre der Frauenanteil in den Führungsgremien deutscher Unternehmen nicht dort, wo er heute steht." - Dr. Anja V. Hartmann, FIDAR-Regionalvorständin HanseDie Zahlen des Women-on-Board-Index 2026 stützen die Erfahrungen: In den 101 quotenpflichtigen Unternehmen liegt der Frauenanteil im Aufsichtsrat bei 39,0 Prozent, in den 82 nicht quotenpflichtigen sinkt er auf 31,2 Prozent. Der Abstand wächst von 6,0 auf 7,8 Prozentpunkte. Zugleich stagniert der Frauenanteil insgesamt bei 37,0 Prozent, in den Vorständen sinkt er erstmals - von 19,9 auf 19,1 Prozent."Mit der Quote kamen klarere Kompetenzprofile. Die Suche wurde breiter, die Auswahl gezielter. Das hat die Qualität der Gremien verbessert."- Elke Benning-Rohnke, FIDAR-Vizepräsidentin a. D.Für die nächste Phase im Engagement für Gleichstellung und echte Parität in Führungspositionen setzt FIDAR auf verbindliche Rahmenbedingungen, eine Ausweitung der Quote auf mehr Unternehmen, transparente Besetzungsprozesse und mehr Frauen in Vorsitzpositionen. Denn ob Vielfalt wirksam wird, hängt wesentlich davon ab, wer die Agenda prägt."Wer geschlechtergemischte Gremien aus der Praxis kennt, empfiehlt sie weiter. Ihr gesetzliches Mindestmaß darf jetzt aber nicht zum Maßstab unserer Ambition werden."- Prof. Dr. Anja Seng, Präsidentin von FIDARZur UntersuchungDas FIDAR-Stimmungsbarometer 2026 basiert auf 16 leitfadengestützten Einzelinterviews, die zwischen Juni und August 2026 mit Mitgliedern und Vorsitzenden von Aufsichtsgremien großer börsennotierter Unternehmen geführt wurden. Befragt wurden amtierende und ehemalige Vorsitzende sowie Vertreterinnen und Vertreter der Anteilseigner- und der Arbeitnehmerseite. Die qualitative Untersuchung macht Erfahrungen und wiederkehrende Muster sichtbar; sie erhebt keinen Anspruch auf statistische Repräsentativität. Die Interviewaussagen werden anonymisiert wiedergegeben. Die Studie wurde von Dr. Anja V. Hartmann, Prof. Dr. Anja Seng und Elke Benning-Rohnke entwickelt und durchgeführt.Studie zum Download unter: www.fidar.de/downloads/FIDAR_Stimmungsbarometer (https://www.fidar.de/fileadmin/downloads/261120_FIDAR_Stimmungsbarometer_DIGITAL_001.pdf) Weitere Infos unter www.fidar.de/studienÜber FIDAR e. V.FIDAR - Frauen in die Aufsichtsräte e. V. ist eine 2006 gegründete, überparteiliche und überregionale Initiative. Seit 20 Jahren setzt sich FIDAR für mehr Frauen in Aufsichtsräten und für die paritätische Besetzung der Führungsgremien in der deutschen Wirtschaft ein. Mit dem Women-on-Board-Index dokumentiert FIDAR die Entwicklung Jahr für Jahr. Die Initiative wird von rund 1.500 Frauen und Männern getragen. Mehr Informationen: www.FIDAR.de (http://www.fidar.de).Pressekontakt:Dorothea LemmePressebegleitungTel.: 0151 59 16 56 53E-Mail: dorothea.lemme@FIDAR.deOriginal-Content von: FidAR Frauen in die Aufsichtsräte e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110947/6396576