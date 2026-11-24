Oslo | Leipzig (ots) -Equinor und VNG unterzeichnen 18-Jahresvertrag über die Lieferung von Erdgas und vertiefen deutsch-norwegische Energiepartnerschaft.Der Leipziger Gashändler VNG Handel & Vertrieb GmbH (VNG H&V), eine hundertprozentige Tochter der VNG AG, und das norwegische Energieunternehmen Equinor ASA haben einen langfristigen Gasliefervertrag mit einer Laufzeit von 18 Jahren abgeschlossen.Unterzeichnet wurde die Vereinbarung heute in Oslo von Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender der VNG AG, und Anders Opedal, Präsident und CEO von Equinor ASA, im Rahmen der Equinor Autumn Conference - einer bedeutenden norwegischen Energiekonferenz, die gemeinsam von Equinor, dem norwegischen Energieministerium und der Internationalen Energieagentur (IEA) organisiert wird sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und internationalen Organisationen zusammenbringt. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich bis zum 31.12.2044 und umfasst eine Liefermenge von bis zu 15,3 TWh pro Jahr. Die ersten Lieferungen nach Deutschland sollen ab dem 1.1.2027 erfolgen.VNG stärkt mit der Vereinbarung die langfristige Absicherung ihres Gasportfolios und leistet einen Beitrag zu einer sicheren und diversifizierten Gasversorgung in Deutschland. Der Vertrag ist Teil einer breit aufgestellten Beschaffungsstrategie. VNG kombiniert langfristige Lieferverträge mit flexibler Beschaffung über die europäischen Handelsmärkte und setzt auf unterschiedliche Herkunftsregionen und Transportwege. "Norwegisches Pipelinegas bleibt für die sichere Energieversorgung Deutschlands und Europas von großer Bedeutung. Mit dem langfristigen Vertrag schaffen wir unternehmerische Planungssicherheit, bekräftigen unsere bewährte Partnerschaft mit Equinor und sichern unseren Kunden zuverlässige Lieferungen aus einer europäischen Quelle", erklärt Ulf Heitmüller.Ein wesentlicher Vorteil der Lieferungen vom norwegischen Kontinentalschelf sind die kurzen Transportwege nach Deutschland. Sie tragen dazu bei, die Emissionen entlang der Lieferkette gering zu halten. Darüber hinaus gehört die norwegische Gasförderung im internationalen Vergleich zu den emissionsärmsten. Gleichzeitig baut das Unternehmen auf eine bewährte Partnerschaft auf. Vor 30 Jahren, im Jahr 1996, wurden die ersten Erdgasmengen aus Norwegen nach Ostdeutschland geliefert. Der neue Langfristvertrag knüpft an diese gewachsene Zusammenarbeit an und unterstreicht die hohe Bedeutung der deutsch-norwegischen Energiepartnerschaft."Diese wegweisende Vereinbarung mit VNG zeigt, dass in Europa weiterhin eine hohe Nachfrage nach langfristigen Gaslieferungen besteht. Auf Basis unserer langjährigen Partnerschaft und der zuverlässigen Produktion auf dem norwegischen Kontinentalschelf ist Equinor gut aufgestellt, um diese Nachfrage zu bedienen und auch in den kommenden Jahren einen Beitrag zur Versorgungssicherheit Europas zu leisten", ordnet Anders Opedal den Vertragsabschluss ein.Pressekontakt:Christian RoosVNG AGFon: +49 341 443-5946presse@vng.dewww.vng.deOriginal-Content von: VNG AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38708/6396571