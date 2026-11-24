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Das hätte vor ein paar Monaten kaum jemand gedacht. Die BYD-Aktie notiert nur noch wenige Cent über dem Tief aus 2024 bei 6,72 Euro und dabei laufen die Geschäfte im Ausland quasi wie geschmiert. Die Exporte haben sich mehr als verdoppelt, der Gewinn legt kräftig zu und trotzdem rauscht der Kurs weiter nach unten. Was steckt dahinter? Der RSI liegt bei unter 30, genauer gesagt bei 26, die Aktie ist damit überverkauft und ein Bounce könnte jederzeit starten. Wie weit er nach oben gehen könnte und worauf Anleger jetzt achten sollten, lesen Sie hier.

Ausland boomt, China bremst

Die Zahlen aus dem Oktober lesen sich gut, denn BYD hat weltweit 490.168 Fahrzeuge verkauft, ein Plus von 11 Prozent und der beste Monat des Jahres. Im Ausland ging es regelrecht durch die Decke, da sich die Exporte auf rund 170.000 Autos mehr als verdoppelten. Inzwischen kommt gut jedes dritte Auto aus dem Auslandsgeschäft. Dort sind die Margen zudem höher als im harten chinesischen Preiskampf. Zu Hause läuft es dagegen zäh. In China sanken die Verkäufe um gut 10 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn trotzdem um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan, der Umsatz wuchs um rund 14 Prozent. Die Analysten hatten allerdings etwas mehr erwartet, und das ärgert die Börse, bzw. die Investoren. Dazu kam Gegenwind aus Den Haag, weil ein Gericht den Ti7 in der EU wegen der optischen Nähe (Verletzung von Design-Rechten und Geschmacksmustern) zum Defender stoppte. BYD legt aber Berufung ein.





Charttechnik

Der Chart sieht angeschlagen aus. Seit dem Hoch im Juli hat die Aktie über 30 Prozent verloren. Zuletzt schloss sie knapp unter 7 Euro und damit nur wenige Cent vom Tief aus 2024 bei 6,72 Euro entfernt. Wahnsinn, wie schnell das ging. Die Zone zwischen 6,20 und 7,20 Euro hat in den vergangenen Jahren schon mehrfach Käufer angelockt. Genau hier könnte sich ein Boden bilden. Dazu kommt der RSI. Er liegt bei 26 und damit im überverkauften Bereich. Die Verkäufer sind erschöpft, ein Rebound ist jederzeit möglich. Springt die Aktie an, wären zuerst 7,40 bis 7,50 Euro das Ziel. Danach rückt die 8-Euro-Marke schnell in Reichweite. Darüber warten 8,50 bis 8,70 Euro. Wird das knackt, wäre der Abwärtstrend gebrochen. Fällt die Unterstützung, droht dagegen ein neues Tief.





Was tun?

Die Lage ist nicht einfach, aber operativ stimmt einiges postiv, denn die Auslandsverkäufe boomen, der Gewinn wächst, das Exportziel von 1,8 Millionen Fahrzeugen bleibt in Sicht. Das neue Werk in Ungarn soll noch im vierten Quartal starten. Das Forward-KGV von ca. 10 wirkt moderat. Daiwa und die Bank of America haben ihre Kursziele zwar gesenkt, bleiben aber bei "Kaufen". Auf der anderen Seite stehen Risiken, die man nicht übersehen darf oder vergessen sollte. Der Heimatmarkt schwächelt, die Lagerbestände sind deutlich gewachsen, die Kasse dürfte leerer geworden sein. Der Ti7-Streit kann die Europa-Pläne bremsen und der Abwärtstrend ist intakt. Beide SMAs (50er und 200er) liegen oberhalb des aktuellen Kurses. Ein Boden ist noch nicht bestätigt, aber mutige Anleger können in der Zone um 7 Euro schrittweise einsteigen und eine Stoppmarke z. B. unter 6,60 Euro setzen. Vorsichtige warten auf einen Anstieg über 7,50 Euro. Bitte beachten, dass das Risiko jedoch hoch ist, da die Aktie hochvolatil notiert.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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