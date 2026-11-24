Viele Unternehmen müssen in den kommenden Jahren refinanzieren, und die Geldgeber prüfen Kreditgesuche genauer als früher. Gute Zahlen allein genügen dabei nicht mehr. CFOs müssen erklären können, wohin das Unternehmen will, wie belastbar der Cashflow ist und warum Banken oder Debt-Fonds gerade jetzt Vertrauen schenken sollten. Jens von Loos, Head of Debt and Capital Advisory bei Deloitte, weiß, worauf es dabei ankommt: "Die finanzierende Bank denkt nicht in Chancen, sondern in Risiken." Im FINANCE-TV-Talk erklärt er, wie CFOs diese Perspektive für sich nutzen, welche Fehler sie vermeiden sollten und wie sich die Konditionen beeinflussen lassen. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Warum die Credit Story für CFOs heute wichtiger ist als noch vor ein paar Jahren • Wie früh CFOs mit der Vorbereitung starten sollten • Worin sich Banken und Debt-Fonds in ihren Erwartungen unterscheiden • Welche Handlungsalternativen Unternehmen in Krisenbranchen haben • Wie ein Unternehmen aus der Sanierung heraus eine Wachstumsfinanzierung bekam Die Gesprächsteilnehmer Host: Jasmin Rehne (FINANCE Magazin) Gast: Jens von Loos (Head of Debt and Capital Advisory, Deloitte) Hinweis: Dieser Talk entstand in Kooperation mit Deloitte. _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/