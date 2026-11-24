Der DAX wird zur Handelseröffnung am Dienstag bei rund 25 400 Punkten erwartet und kann damit weiter Boden gutmachen. Das beherrschende Thema an der Börse bleibt die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Allerdings reagieren die asiatischen Aktienmärkte sehr unterschiedlich auf den Rücktritt vom Rücktritt. Während die halbleiterlastigen Börsen in Japan und Südkorea ein regelrechtes Kursfeuerwerk abbrannten, fiel die Reaktion an den chinesischen Aktienmärkten deutlich verhaltener aus.

Heute folgt die eigentliche Bewährungsprobe. Es muss sich zeigen, ob die Rückkehr Huangs lediglich ein kurzfristiges Strohfeuer entfacht hat oder tatsächlich einen nachhaltigen Stimmungswechsel im Technologiesektor einleiten kann. Die personelle Unsicherheit bei Nvidia ist vorerst beseitigt, die grundsätzlichen Fragen nach der Rentabilität der milliardenschweren KI-Investitionen und den hohen Bewertungen bleiben jedoch bestehen. Immerhin haben die Börsenbullen wieder einen Fuß in der Tür.

Die Ereignisse haben viele Marktteilnehmer zu Beginn der verkürzten US-Handelswoche regelrecht überrollt. Mit einer derartigen Dynamik hatte kaum jemand gerechnet. Für eine Black Week, in der sich die Investoren traditionell eher zurückhalten, ist das eine äußerst ungewöhnliche Entwicklung. Nun könnte die geballte Ladung an Konjunkturdaten in den kommenden 48 Stunden darüber entscheiden, ob die neu gewonnene Zuversicht auch bis zum Wochenende anhält.

In Deutschland steht heute zunächst der ifo-Geschäftsklimaindex im Mittelpunkt. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes vom Montag wäre eine weitere Aufhellung der Unternehmensstimmung ein ermutigendes Signal für die deutsche Wirtschaft. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten und das amerikanische Verbrauchervertrauen. Nach den eher enttäuschenden Einkaufsmanagerindizes vom Vortag wird entscheidend sein, ob sich die schwächere Konjunkturdynamik auch in der Stimmung der privaten Haushalte widerspiegelt.

Die Rückkehr Huangs hat den Aktienmärkten zunächst die dringend benötigte Atempause verschafft. Ob daraus der Neustart der Jahresendrallye wird, dürfte allerdings weniger in der Vorstandsetage von Nvidia als vielmehr durch die anstehenden Konjunkturdaten entschieden werden. Für den DAX könnte sich heute eine Handelsspanne zwischen 25 250 und 25 500 Punkten ergeben.

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