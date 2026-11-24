München (ots) -Für Unternehmen wird bei der Cyberabwehr zunehmend wichtiger, welche Technologien eingesetzt werden und von welchen Teams sie betreut werden - gerade auch vor dem Hintergrund steigender regulatorischer Anforderungen. aDvens, ein führendes, unabhängiges Unternehmen für Cybersicherheit, setzt deshalb in Deutschland auf europäische SOC-Technologie und deutschsprachige Betreuung durch lokale Teams. Im Mittelpunkt steht mySOC, die Managed Detection & Response-Lösung für die Überwachung und Abwehr von Cyberbedrohungen in IT- und OT-Umgebungen rund um die Uhr."Mit mySOC machen wir unsere souveräne europäische SOC-Lösung für Unternehmen in Deutschland verfügbar und verbinden sie mit lokaler Expertise und deutschsprachiger Betreuung", sagt Andreas Süß, CEO DACH (aDvens GmbH). "Über 500 Kunden europaweit vertrauen auf die MDR-Lösung von aDvens und die Expertise seiner mehr als 250 SOC-Analysten in Deutschland und Europa."Europäische Technologie und ISO-ZertifizierungTechnologische Grundlage von mySOC ist die von aDvens (https://www.advens.de/) selbst entwickelte Open-XDR-Plattform. Sie integriert bestehende Sicherheitstechnologien herstellerübergreifend und ermöglicht auch die Einbindung europäischer Lösungen. Mit diesem technologieoffenen Ansatz richtet sich aDvens insbesondere an Unternehmen und Organisationen, die im Hinblick auf digitale Souveränität hohe Anforderungen an Kontrolle und Unabhängigkeit stellen.mySOC ist nach ISO 27001 zertifiziert. Eine Zertifizierung nach ISO 9001 läuft derzeit und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 abgeschlossen werden.Über aDvensaDvens (https://www.advens.de/) ist ein führendes, unabhängiges europäisches Unternehmen für Cybersicherheit. In Deutschland verbindet aDvens die Stärke eines europaweit aufgestellten Cybersecurity-Anbieters mit lokaler Expertise und Delivery durch Teams vor Ort. Deutsche Unternehmen und öffentliche Organisationen profitieren so von der Betreuung durch lokale Cybersecurity-Spezialisten. aDvens bietet Managed Detection & Response Services (SOC-as-a-Service) und ausgewählte Beratungsleistungen im Bereich Cybersecurity und OT Security. In Deutschland ist aDvens als qualifizierter APT-Response-Dienstleister beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gelistet.Pressekontakt:Schwartz Public RelationsFlorian StarkSendlinger Straße 42AD-80331 München+4908921187166advens@schwartzpr.deOriginal-Content von: aDvens GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180001/6396610