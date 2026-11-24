NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM anlässlich der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra mit einem Kursziel von 13,15 Euro auf "Market-Perform" belassen. Profitablere Airlines mit solideren Bilanzen - vor allem die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia - seien nach wie vor am besten aufgestellt, um von den Schwierigkeiten schwächerer Fluggesellschaften zu profitieren, schrieb Alex Irving am Montag./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:12 / UTC



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ISIN: FR001400J770





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