NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group anlässlich der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra mit einem Kursziel von 555 Pence auf "Outperform" belassen. Profitablere Airlines mit solideren Bilanzen - vor allem die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia - seien nach wie vor am besten aufgestellt, um von den Schwierigkeiten schwächerer Fluggesellschaften zu profitieren, schrieb Alex Irving am Montag./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 05:12 / UTC



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ISIN: ES0177542018





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