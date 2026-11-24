EQS-News: OpenClips / Schlagwort(e): Produkteinführung

OpenClips ist die erste KI-Plattform, die tatsächlich einen Produktlink in produktionsfertige Anzeigen umwandelt



24.11.2026 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Unternehmen können ohne Film- oder Bearbeitungserfahrung einen Produktlink, ein Foto oder eine Kurzbeschreibung in Videoanzeigen und Reels umwandeln. DUBAI, VAE, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Jedes KI-Videotool verspricht eine fertige Anzeige; die meisten liefern jedoch nur KI-Schrott. OpenClips.AI ist das erste KI-Videogenerierungstool, das entwickelt wurde, um startfertige Anzeigen zu liefern, und Unternehmen sehen den Preis jedes Werbemittels, bevor auch nur ein einziger Dollar ausgegeben wird. Das Marketing Studio von OpenClips enthält fertige Vorlagen und Beispielanzeigen , die nach Branchen geordnet sind, von Restaurants und Immobilien bis hin zu Online-Shops und Apps. Niemand muss bei null anfangen oder lernen, Schreibanregungen zu verfassen: Ein Team fügt einen Produktlink oder ein Foto ein und wählt die passende Vorlage aus. OpenClips kümmert sich um den gesamten kreativen Prozess, vom Drehbuch und den Szenen bis hin zu Sprachaufnahme, Untertiteln und Ton, sodass das Team nur noch entscheiden muss, welche Anzeige veröffentlicht wird. Für mobile Apps und Spiele erstellt OpenClips jetzt auch spielbare Anzeigen für Meta, Google, Unity und AppLovin aus nichts anderem als einem Play Store-Link, ohne dass eine Spielbeschreibung geschrieben oder Assets hochgeladen werden müssen. Scrollstoppende Anzeigen mit einem einfachen Briefing Ein Online-Shop fügt seine Produktseite ein. Ein Restaurant verwendet ein Handyfoto des neuen Gerichts. Ein Immobilienmakler lädt die Fotos für das Objekt hoch, und ein Softwareunternehmen beginnt mit ein paar Zeilen über das Problem, das sein Produkt löst. Der Markt bietet viele Hilfsmittel; was Unternehmen brauchen, sind Abkürzungen. Direkter Zugriff auf ein sofort veröffentlichungsfertiges Showreel, direkte Zugriff auf sofort lieferbare Vorlagen, Zugang zu Fachkräften, die aufmerksamkeitsstarke Anzeigen und Inhalte erstellen. Das Team hinter OpenClips verbrachte mehr als 13 Jahre im Performance-Marketing und lernte dabei, was eine gute Marketingstrategie ausmacht. Anschließend entwickelte es OpenClips: Eine komplette Kreativsuite, vereinfacht. "Unternehmen brauchen kein weiteres KI-Modell." "Sie brauchen eine Anzeige, die sie heute noch veröffentlichen können", sagte Dan Petkovic, Mitbegründer von OpenClips. "Wir haben OpenClips so entwickelt, dass es sowohl für Einsteiger im Bereich der KI-Generierung als auch für Unternehmensteams sofort nutzbar ist, um darauf aufbauend eigene Workflows zu erstellen." Registrieren Sie sich unter openclips.ai . Anzeigen testen, ohne von vorne anzufangen Für Unternehmen, die bezahlte Kampagnen schalten, ist die erste Anzeige selten diejenige, die gewinnt. Teams testen verschiedene Intros und Botschaften, um herauszufinden, worauf ihr Publikum reagiert. Bei OpenClips basiert jede neue Version auf derselben Vorlage, anstatt dass ein neuer Dreh nötig ist. Teams, die OpenClips in ihre bestehende Arbeitsweise integrieren möchten, können es über ChatGPT oder Claude bis MCP ausführen. Hinter der Plattform steht ein echtes Team: Unternehmenskunden erhalten echten menschlichen Support, von einem ersten 20-minütigen Gespräch, das mit einer Live-Darstellung ihres eigenen Produkts endet, bis hin zu einer Antwort innerhalb eines Werktages danach. OpenClips ist ein KI-gestütztes Werbestudio für Unternehmen und Marketingteams in Großunternehmen. Es verwandelt einen Produktlink, ein Foto oder eine kurze Beschreibung in sofort startbereite Videoanzeigen und Reels mithilfe vorgefertigter Vorlagen und führender Video- und Bildmodelle, darunter Seedance, Veo und Kling. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/openclips-ist-die-erste-ki-plattform-die-tatsachlich-einen-produktlink-in-produktionsfertige-anzeigen-umwandelt-302948456.html



24.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News