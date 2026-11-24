Der KI-Boom treibt die Halbleiterbranche weiter an, doch selbst die aussichtsreichsten Technologieaktien geraten immer wieder unter Druck. Kurz vor dem Black Friday ergeben sich hervorragende langfristige Einstiegschancen bei Micron Technology, Nvidia und Broadcom. Alle drei Unternehmen profitieren vom Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Micron Technology: Profiteur des Speicherbooms Micron Technology überzeugt mit starkem Wachstum, angetrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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