Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz, erweitert ihr Portfolio durch den Erwerb von Anteilen an der FOCS - Focused on CardiacSurgery GmbH. Healthcare Holding Schweiz wird von Winterberg Advisory und KKA Partners verwaltet.

Baar, Schweiz - November 2026

Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich Anteile an der FOCS - Focused on Cardiac Surgery GmbH mit Sitz in Basel erworben. Das 2007 gegründete Unternehmen ist auf kardiovaskuläre Chirurgie spezialisiert und beliefert Spitäler und chirurgische Teams mit Produkten für Herzklappen- und Bypassoperationen, Herzstabilisierung, Thoraxdrainage sowie Sternumverschluss und Wundversorgung.

FOCS vertritt unter anderem Abbott, ClearFlow, Fehling Instruments, HTKD Medical und LSI Solutions. Mit ihrem spezialisierten Portfolio ergänzt die Gesellschaft das Angebot der Surgical Solutions Plattform von Healthcare Holding Schweiz. Erwin Eggenschwiler, Gründer der FOCS, bleibt als Gesellschafter investiert und führt das Unternehmen innerhalb der Gruppe weiter.

Fabio Fagagnini, CEO der Healthcare Holding Schweiz AG erklärt hierzu: "FOCS ergänzt unser Portfolio um einen ausgewiesenen Spezialisten für kardiovaskuläre Chirurgie. Erwin Eggenschwiler hat das Unternehmen über viele Jahre mit grosser Nähe zu seinen Kunden und Lieferanten aufgebaut. Wir freuen uns sehr, ihn und FOCS in unserer Gruppe willkommen zu heissen und gemeinsam die nächste Entwicklungsphase zu gestalten."

Erwin Eggenschwiler, Gründer und Geschäftsführer von FOCS, fügt hinzu: "Mit Healthcare Holding Schweiz haben wir einen Partner gefunden, der unser Geschäft versteht und langfristig weiterentwickeln will. Ich freue mich, FOCS in die nächste Entwicklungsphase zu begleiten und mein Wissen sowie meine langjährigen Beziehungen weiterhin einzubringen."

Über Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform und ein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweiz und ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation und Kundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz von Technologie, um Geschäftsabläufe sicherer und effizienter zu gestalten. Als Marktführer setzt das Unternehmen neue Standards für die Branche und bietet Mitarbeitenden attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist sogar ausnahmslos an der Healthcare Holding Schweiz beteiligt und bildet damit eine dynamische Gemeinschaft von Unternehmern. Seit 2023 wird die Gruppe von Fabio Fagagnini als CEO geführt.





Über KKA Partners

KKA Partners wurde 2018 gegründet und ist eine in Berlin ansässige Mittelstands-beteiligungsgesellschaft, die in führende mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz investiert. Die Gründungspartner sind seit über 20 Jahren im Mittelstand verwurzelt und bringen Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Management weiter. KKA setzt auf den eigens entwickelten Ansatz der Technology Enabled Transformation, um mittelständische Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähiger zu machen.?

Über Winterberg Advisory GmbH and Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family Office für Ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Startups und Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory hat zahlreiche Private Equity Fonds aufgelegt und ist mit ihren Fonds Winterberg Investment VIII und Winterberg Investment IX in die Healthcare Holding Schweiz AG investiert. Die beiden Managing Partner Fabian Kröher und Florian Brickenstein führen hierbei die Healthcare Holding Schweiz AG über deren Verwaltungsrat.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@healthcare-holding.ch

Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Healthcare Holding Schweiz AG bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.

Weitere Informationen über die FOCS - Focused on Cardiac Surgery GmbH finden Sie unter www.focsmedical.ch

Weitere Informationen über Healthcare Holding Schweiz AG finden Sie unter www.healthcare-holding.ch , www.senectovia.ch , www.mikrona-group.ch , www.mcm-schaublin.ch , www.mvb-med.ch , www.cdpswiss.com , www.aestheticbedarf.ch , www.quniquegroup.com , www.ksm-swiss.ch , www.sevikamedical.com , www.medddbase.com , www.alpinorthodontics.ch , www.competmedical.com



Weitere Informationen über KKA Partners finden Sie unter? www.kkapartners.com ?und über Winterberg Advisory GmbH unter? www.winterberg.group .

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