Bad Berka (ots) -Das Zentrum für Neuroendokrine Tumore an der Zentralklinik Bad Berka feiert in diesem Jahr 20Jähriges Jubiläum. 2006 gegründet und 2011 als zweites Zentrum in Deutschland als europäisches Exzellenzzentrum der "European Neuroendocrine Tumor Society" (ENETS) zertifiziert, wurden in zwei Jahrzehnten rund 5000 nationale und internationale Patienten behandelt. Das Zentrum in Bad Berka ist das einzige dieser Art in Mitteldeutschland und neben der Charité das einzige in Ostdeutschland, deutschlandweit gibt es 15 zertifizierte Zentren."Durch die intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit gelang es uns, diesen Patienten mit seltenen Tumoren immer die modernsten Diagnose- und Therapie-Optionen zu bieten. Dadurch konnte bei vielen Patienten die Prognose verbessert und das Überleben wesentlich verlängert werden. In dieser Zeit führten wir mehr als 30 klinische und grundlagenorientierte Studien durch, davon zehn, die zur Zulassung neuer Medikamente und Methoden in der Therapie führten. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass wir an der Erstellung mehrerer internationaler und nationaler Leitlinien beteiligt waren. Unsere Erfahrungen konnten wir in über 340 Artikeln in renommierten Fachzeitungen, zahlreichen Vorträgen und durch die Ausrichtung von mehreren internationalen und nationalen Kongressen weitergeben. Ein besonderes Anliegen ist aber auch unser Patiententag, zu dem wir jedes Jahr mehrere hundert Besucher begrüßen können", erklärt Prof. Dr. med. Dieter Hörsch, Sprecher des Zentrums.Neuroendokrine Tumore sind selten und kommen vor allem im Magen-Darmtrakt, aber auch in der Lunge vor.Zum Zentrum gehören die Klinik für Nuklearmedizin, die Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie, die Klinik für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie, die Klinik für Internistische Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin, das Zentrum für diagnostische/interventionelle Radiologie und Neuroradiologie und das Institut für Pathologie Mittelthüringen.Anlässlich des Jubiläums wurde eine Patientengeschichte publiziert: https://ots.de/R4N7SODie zum Verbund der RHÖN-KLINIKUM AG gehörende Zentralklinik Bad Berka zählt mit ihren 21 Fachkliniken und Fachabteilungen sowie ihrer über 120-jährigen Geschichte zu den großen Thüringer Kliniken. Jährlich werden hier rund 40.000 Patienten behandelt, 1.800 Mitarbeitende sind an der Klinik beschäftigt. www.zentralklinik.dePressekontakt:Zentralklinik Bad BerkaAnke Geyer | Medien und KommunikationT. +49 361 78928019 | presse@zentralklinik.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6396623