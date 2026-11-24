Bielefeld (ots) -Steigende Energiepreise, höhere Lebenshaltungskosten und neue Inflationssorgen: Für Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige in Deutschland wird der langfristige Erhalt ihres Vermögens wieder zur Herausforderung. Häufig zeigt sich die Teuerung zuerst bei der Energie, danach können weitere Preissteigerungen folgen. Doch wie groß ist die Gefahr tatsächlich und was bedeutet das für die eigene Kapitalanlage?Inflation ist in Deutschland wieder ein Thema. Besonders deutlich zeigt sich das bei den Energiepreisen, die zeitweise kräftig steigen. Für Unternehmer und Selbstständige bedeutet das nicht nur höhere private Ausgaben, sondern möglicherweise auch wachsende Kosten im eigenen Betrieb. Gleichzeitig stellt sich für Menschen mit größeren Vermögenswerten eine weitere Frage: Wie viel ist ihr Kapital künftig noch wert? Schließlich kann selbst ein unveränderter Kontostand über die Jahre erheblich an Kaufkraft verlieren. "Wer aus Angst vor der Inflation überstürzt handelt, kann ausgerechnet mit dem Versuch, sein Vermögen zu schützen, erhebliche Verluste verursachen", warnt Börsenexperte Carsten Umland von simplified trading."Gerade in solchen Phasen ist es wichtig, die Inflationsentwicklung richtig einzuordnen und die eigene Anlagestrategie auf den Prüfstand zu stellen", betont Carsten Umland weiter. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der Börsenexperte mit wirtschaftlichen Entwicklungen und deren Einfluss auf die Kapitalmärkte. Ursprünglich aus der Unternehmensberatung kommend, arbeitete er unter anderem mit Warenterminbörsen, über die Unternehmen ihre Rohstoffpreise absichern können. Heute begleitet Carsten Umland mit simplified trading insbesondere Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige, die ihre Kapitalanlagen eigenverantwortlich verwalten möchten. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich das vorhandene Vermögen unter veränderten wirtschaftlichen Bedingungen langfristig erhalten lässt.Die drei Inflationswellen: Wie steigende Energiepreise die Wirtschaft belastenSteigende Energiepreise setzen eine Kettenreaktion in Gang, deren Folgen sich schrittweise in der Wirtschaft bemerkbar machen können. Carsten Umland vergleicht diesen Prozess mit einem Stein, der ins Wasser fällt und immer größere Kreise zieht. Die erste Welle trifft Verbraucher und Unternehmen unmittelbar: Benzin, Diesel und Heizöl werden teurer, zugleich steigen die Energiekosten vieler Betriebe. In einer zweiten Welle geben Unternehmen diese Mehrkosten an ihre Kunden weiter. Speditionen erhöhen ihre Transportpreise, Bäckereien verteuern ihre Backwaren und Handwerksbetriebe passen ihre Rechnungen an. "Besonders gefährlich wird es für Unternehmer, wenn die Kosten schneller steigen, als sie ihre eigenen Preise anpassen können. Dann geraten die Gewinnmargen erheblich unter Druck", erklärt Carsten Umland von simplified trading.Doch die höheren Preise treffen nicht nur die Unternehmen, sondern auch deren Beschäftigte. Müssen diese für Lebensmittel, Energie und andere alltägliche Ausgaben mehr bezahlen, wächst der Wunsch nach höheren Löhnen. Kommen Arbeitgeber entsprechenden Forderungen nach, steigen wiederum ihre Personalkosten. Geben sie auch diese Mehrkosten über höhere Preise weiter, entsteht eine dritte Inflationswelle. Auf diese Weise können sich Preissteigerungen über längere Zeit fortsetzen, selbst wenn der ursprüngliche Anstieg der Energiepreise bereits nachgelassen hat. Ob es tatsächlich dazu kommt, hängt allerdings auch davon ab, wie sich die Nachfrage entwickelt und wie viel Spielraum Unternehmen bei ihrer Preisgestaltung haben.Inflation in Deutschland: Was die Zahlen über das tatsächliche Risiko verratenWie stark die Energiepreise die Inflation bestimmen können, zeigten die Daten für September 2026: Die allgemeine Teuerungsrate erreichte mit 3,3 Prozent den höchsten Stand seit Ende 2023, doch die Entwicklung fiel je nach Bereich sehr unterschiedlich aus. Während Energie gegenüber dem Vorjahresmonat um 14,9 Prozent teurer wurde, stiegen die Preise für Dienstleistungen um 2,7 Prozent und für Nahrungsmittel um lediglich 0,4 Prozent. Die Kerninflation, bei der Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, betrug dagegen 2,4 Prozent. Schon im Oktober ging die Teuerungsrate wieder auf 2,8 Prozent zurück. "Solche Zahlen sprechen eher für einen starken Preisschub bei Energie als für eine Inflation, die bereits die gesamte Wirtschaft gleichermaßen erfasst hat", erklärt Carsten Umland.Für Unternehmer und Selbstständige ist diese Unterscheidung besonders wichtig, weil die Belastung stark vom jeweiligen Geschäftsmodell abhängt. Transportunternehmen spüren die höheren Kraftstoffkosten unmittelbar, während andere Betriebe vor allem durch teurere Lieferungen oder Dienstleistungen betroffen sein können. Ein genauer Blick auf die eigenen Betriebsausgaben zeigt deshalb, wo bereits Mehrkosten entstehen und wie stark sie das Ergebnis beeinflussen. Ob sich der Preisdruck darüber hinaus verstärkt, hängt unter anderem davon ab, wie sich die Dienstleistungspreise und Löhne entwickeln.Inflation und Kaufkraftverlust: Was mit dem Geld auf dem Konto passiertNeben den steigenden Betriebskosten hat die Inflation noch eine weitere Folge, die gerade für Menschen mit größeren Rücklagen ins Gewicht fällt: Ihr Geld verliert an Kaufkraft, ohne dass sich der Kontostand verändert. Wie deutlich sich das über mehrere Jahre bemerkbar machen kann, zeigt ein einfaches Rechenbeispiel. Liegen 10.000 Euro unverzinst auf einem Konto und bleibt die Inflation drei Jahre lang konstant bei 3,3 Prozent, entspricht das Guthaben nach einem Jahr nur noch einer heutigen Kaufkraft von rund 9.681 Euro. Nach drei Jahren wären es lediglich etwa 9.072 Euro.Auch Zinsen verhindern diesen Wertverlust nicht automatisch. Entscheidend ist, ob die Verzinsung nach Steuern und Gebühren ausreicht, um die Inflation auszugleichen. Gerade bei größeren Vermögen können selbst geringe Unterschiede zwischen Zinsertrag und Preissteigerung über mehrere Jahre erhebliche Summen ausmachen. Deshalb lohnt es sich, nicht nur die angebotenen Zinssätze zu vergleichen, sondern auch zu prüfen, wie viel Kaufkraft das angelegte Geld tatsächlich behält.Vermögen vor Inflation schützen: Worauf Anleger achten solltenWer verhindern möchte, dass sein Vermögen langfristig an Kaufkraft verliert, sollte zunächst prüfen, wie viel Geld er kurzfristig benötigt. Rücklagen für laufende Verpflichtungen, unerwartete Ausgaben oder geplante Investitionen müssen jederzeit verfügbar bleiben. Geld, das darüber hinaus vorhanden ist, lässt sich dagegen auch langfristig anlegen. Welche Möglichkeiten dafür sinnvoll sind, hängt von der bisherigen Vermögensaufteilung ab. Deshalb sollten Anleger prüfen, welche Erträge ihre bestehenden Anlagen bringen, welche Kosten entstehen und welche Risiken damit verbunden sind. So erkennen sie, wo Anpassungen sinnvoll sein könnten.Für langfristig verfügbares Kapital kommen beispielsweise breit gestreute Aktien-ETFs oder andere Sachwertanlagen infrage. Sie bieten die Möglichkeit, an der wirtschaftlichen Entwicklung von Unternehmen teilzuhaben, unterliegen jedoch Kursschwankungen und schützen nicht zuverlässig vor Inflation. Bei größeren Veränderungen der Vermögensstruktur sollten Anleger zudem mögliche steuerliche Folgen berücksichtigen und bei Bedarf qualifizierte Finanzexperten oder einen Steuerberater hinzuziehen.Mit simplified trading zu klaren Regeln für AnlageentscheidungenWer sein Vermögen langfristig erhalten möchte, braucht mehr als einen gelegentlichen Blick auf die Börsenkurse. Gerade für Unternehmer, Führungskräfte und Selbstständige ist es wichtig, wirtschaftliche Entwicklungen nicht nur zu verfolgen, sondern ihre Bedeutung für die eigenen Kapitalanlagen zu verstehen. Denn an den Finanzmärkten ändern sich die Bedingungen laufend, während finanzielle Ziele und persönliche Verpflichtungen oft über viele Jahre bestehen bleiben.Hier setzt Carsten Umland mit simplified trading an. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Fähigkeit, wirtschaftliche Entwicklungen auf die eigene Vermögenssituation zu übertragen und die möglichen Folgen verschiedener Anlageentscheidungen realistisch einzuschätzen. Dabei geht es nicht darum, jede Marktbewegung vorherzusehen, sondern auch unter veränderten Bedingungen eine nachvollziehbare Entscheidungsgrundlage zu haben. "An der Börse wird es immer Entwicklungen geben, die niemand vorhersehen kann. Umso wichtiger ist es, einen klaren Plan zu haben und auch dann an den eigenen Grundsätzen festzuhalten, wenn die Märkte unruhig werden", fasst Carsten Umland abschließend zusammen.Sie möchten Ihre Anlageentscheidungen weiterhin selbst treffen, aber nach klaren und nachvollziehbaren Regeln? Dann lernen Sie die Methodik von Carsten Umland und dem Team von simplified trading (https://www.carstenumland.de/) kennen und vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch!Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Kapitalanlagen sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.Pressekontakt:simplified tradingCarsten UmlandE-Mail: info@carstenumland.deWeb: https://www.carstenumland.de/Original-Content von: Carsten Umland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181725/6396621