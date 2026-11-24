Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG: …Stop! einen Standpunkt mit dem Namen Neuland gab es doch 2021 "Neuland" schon einmal? Fällt Euch denn nichts neues mehr ein, mag der kritische Leser fragen? Doch, nur geht es heute nicht mehr um Kupferkabel. Und die Entwicklungen gehen mit einem derartigen Tempo voran, das auch "Schlaumeier" wie wir jeden Morgen aufstehen und ins Neuland blicken. Und hier wollen wir anknüpfen an unseren letzten Standpunkt Schnell ist der Mensch nur, wenn er weiß, wohin er rennt…Wir hatten letzten Monat aufgezeigt warum US-Tech-Giganten wie Nvidia uns plötzlich aus dem Neuland entgegenkommen. Es geht um "Welle 2" bei KI - die Physical AI. Während Sprachmodelle (Welle 1) das Internet leer gelesen haben, braucht physische KI etwas, das man nicht aus dem Netz kopieren kann: reale Prozessdaten, Materialphysik und jahrzehntelanges Ingenieurwissen. Wie Physical AI die Wertschöpfung neu verteilt, zeigen beispielhaft die aktuellen Allianzen zwischen Nvidia und den großen Spielern in der deutschen Industrie: • Siemens & Mercedes-Benz: In Erlangen baut Siemens gemeinsam mit Nvidia Omniverse die autonome Fabrik von morgen. KI-Agenten simulieren Abläufe vorab im virtuellen Raum und drücken den Engineering-Aufwand um bis zu 85 Prozent. Mercedes-Benz rüstet komplette Montagelinien digital um, bevor in der echten Halle auch nur ein Schraubenschlüssel bewegt wird - ohne teure Bandstillstände. • Thyssenkrupp & Chemie: Im Anlagenbau und der Prozessindustrie passiert ähnliches. Thyssenkrupp nutzt Industrial Copilots, um komplexe Engineering-Daten beherrschbar zu machen. In der Chemiebranche werden Reaktorprozesse und Molekülstrukturen zunehmend in KI-Simulationen optimiert, statt teure physische Testreihen zu fahren. Warum sind die Amerikaner so heiß auf diese Deals? Weil unsere Maschinenbauer, Autokonzerne und Chemieparks über den wertvollsten Datenschatz der Welt verfügen: Wie verhält sich eine Legierung unter Extremdruck? Wann verschleißt ein Lager? Wie reagiert eine chemische Synthese auf minimale Temperaturschwankungen? ...

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