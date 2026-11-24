Wer eine Immobilie kaufen will, kann aus einer größeren Zahl von Objekten auswählen. Dies geht aus einem Bericht des Immobilienmaklernetzwerks Remax hervor. Auch die Entwicklung bei den Vermarktungszeiten spielen Kaufinteressierten in die Karten. Kaufinteressenten haben am deutschen Immobilienmarkt zunehmend mehr Auswahl und Zeit für ihre Entscheidung. Das zeigt der Halbjahresreport 2026 des Immobilienmaklernetzwerks Remax Deutschland. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2026 mehr ...

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