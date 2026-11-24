Hannover (ots) -Die Geschenke sind noch nicht alle verpackt, für den Festtagsbraten fehlen letzte Zutaten und der Weihnachtsbaum wartet auf seinen Schmuck. In den Tagen vor Weihnachten gibt es oft genug zu tun. Da darf es beim Essen auch mal unkomplizierter werden. Mit der Weihnachtskampagne "Merry flame-grilled Christmas!" bietet Burger King Deutschland eine festliche Alternative für den kleinen und großen Hunger.Was gehört zum Weihnachtsessen? Zwischen Tradition und AbwechslungWürstchen mit Kartoffelsalat, Gänsebraten oder Raclette: Beim Festtagsessen setzen viele auf Klassiker. Doch Tradition schließt Abwechslung nicht aus, wie eine Umfrage* von Burger King Deutschland zeigt: 76 Prozent der Befragten können sich neue Gerichte an den Feiertagen vorstellen. Für 56 Prozent darf es in der Weihnachtszeit auch ein Burger statt eines Bratens sein. Unter den 18- bis 28-Jährigen liegt dieser Anteil sogar bei 66 Prozent. Die Ergebnisse zeigen: Traditionelle Weihnachtsgerichte bleiben beliebt, gleichzeitig sind viele Menschen offen für Abwechslung auf dem Teller.Einfaches Weihnachtsessen: Wenn es vor den Feiertagen schnell gehen sollWährend für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage häufig aufwendig gekocht wird, darf es an den Tagen davor oder zwischen den Familienfeiern unkomplizierter zugehen. Schließlich stehen neben der Zubereitung des Festessens noch Einkäufe, Reisevorbereitungen und Besuche bei Freunden an. Da kommt ein schnelles Mittagessen ebenso gelegen wie ein spontanes Abendessen, für das niemand lange in der Küche stehen muss. Genau hier setzt die Xmas-Auswahl von Burger King Deutschland an: Der Xmas Big King XXL verbindet flame-grilled Beef mit krossen Rösti-Ecken, Bacon, zartschmelzenden Käsescheiben und der beliebten Big King Sauce. Ergänzt wird die Auswahl durch den Double Xmas Big King XXL, die Xmas Rösti Tortilla und vier Rösti-Ecken mit Sour Cream Dip.Auch Gäste, die auf Fleisch verzichten möchten, finden festliche Alternativen. Der Plant-based Xmas Big King XXL und die Plant-based Xmas Rösti Tortilla werden mit Plant-based Whopper Patty und Plant-based Bacon angeboten.Weihnachtsbaum schmücken: Wenn Burger und Pommes an den Zweigen hängenAuch am Weihnachtsbaum trifft Tradition auf Individualität: Für 72 Prozent der Befragten gehört ein mit Kugeln geschmückter Weihnachtsbaum zur Weihnachtszeit dazu. Im Schnitt kommen dabei 39 Christbaumkugeln zum Einsatz. Dabei muss es längst nicht immer klassisch zugehen: 13 Prozent setzen auf ausgefallene Hingucker und verleihen ihrem Baum eine persönlichere Note.Auch 2026 sorgt Burger King Deutschland für außergewöhnlichen Baumschmuck: Sieben limitierte Coca-Cola × Burger King Weihnachtskugeln gibt es zu sammeln. Beim Kauf eines großen Xmas Big King XXL Menüs oder eines großen King's Collection Menüs erhalten Gäste eine der Kugeln gratis dazu. Wer bereits im Vorjahr gesammelt hat, kann seine Sammlung erweitern. So landen Burger, Pommes & Co. in diesem Jahr nicht nur auf dem Teller, sondern auch am Weihnachtsbaum.*Datenbasis: Online-Befragung von 1.000 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren in Deutschland, durchgeführt mit appinio im November 2025 im Auftrag von Burger King Deutschland. Die Ergebnisse wurden erstmals 2025 veröffentlicht.Pressekontakt:BURGER KING Deutschland GmbHAnsprechpartner: Daniel PolteTelefon: 0152 / 549 11 68E-Mail: daniel.polte@burgerking.deBurger King PressebüroAnsprechpartner: Tobias Müller, Folke VoigtTelefon: 0172 / 270 16 79E-Mail: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69466/6396636