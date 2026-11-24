Datum der Anmeldung:
23.11.2026
Aktenzeichen:
B4-86/26
Unternehmen:
Kaufland Fleischwaren Nürnberg GmbH & Co. KG und die Kaufland Immobilien GmbH & Co. KG; Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Schlütter's Echte! Nürnberger Rostbratwürste GmbH & Co. KG und der Max Ponnath Grundstücks-GmbH
Produktmärkte:
23.11.2026
Aktenzeichen:
B4-86/26
Unternehmen:
Kaufland Fleischwaren Nürnberg GmbH & Co. KG und die Kaufland Immobilien GmbH & Co. KG; Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Schlütter's Echte! Nürnberger Rostbratwürste GmbH & Co. KG und der Max Ponnath Grundstücks-GmbH
Produktmärkte:
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