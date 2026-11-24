Datum der Anmeldung:
20.11.2026
Aktenzeichen:
B9-122/26
Unternehmen:
McDonalds Deutschland LLC, U.S.A. (D); Erwerb des Vermögens und der alleinigen Kontrolle über vier McDonalds Filialen in Deutschland von Herrn Gerhard Schmid (D)
Produktmärkte:
Systemgastronomie
20.11.2026
Aktenzeichen:
B9-122/26
Unternehmen:
McDonalds Deutschland LLC, U.S.A. (D); Erwerb des Vermögens und der alleinigen Kontrolle über vier McDonalds Filialen in Deutschland von Herrn Gerhard Schmid (D)
Produktmärkte:
Systemgastronomie
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