Datum der Anmeldung:
20.11.2026
Aktenzeichen:
B3-120/26
Unternehmen:
NB Alternatives Advisers LLC, Dallas/TX/USA (Neuberger Berman Group); mittelbarer Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Bock Capital EU Luxembourg Alloheim II S.á.r.l., Strassen/Luxemburg
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflege, betreutes Wohnen
20.11.2026
Aktenzeichen:
B3-120/26
Unternehmen:
NB Alternatives Advisers LLC, Dallas/TX/USA (Neuberger Berman Group); mittelbarer Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Bock Capital EU Luxembourg Alloheim II S.á.r.l., Strassen/Luxemburg
Produktmärkte:
Alten- und Pflegeheime, ambulante Pflege, betreutes Wohnen
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