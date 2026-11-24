Datum der Anmeldung:
20.11.2026
Aktenzeichen:
B6-80/26
Unternehmen:
PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt a.M. (D); Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Nordbayerische Presse Vertriebs GmbH & Co. KG, Nürnberg (D)
Produktmärkte:
Pressogrosso
20.11.2026
Aktenzeichen:
B6-80/26
Unternehmen:
PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt a.M. (D); Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Nordbayerische Presse Vertriebs GmbH & Co. KG, Nürnberg (D)
Produktmärkte:
Pressogrosso
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