Datum der Anmeldung:
20.11.2026
Aktenzeichen:
B6-79/26
Unternehmen:
PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt a.M. (D); Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Süddeutsche Zeitungszentrale GmbH & Co. KG, Esslingen (D)
Produktmärkte:
Pressogrosso
20.11.2026
Aktenzeichen:
B6-79/26
Unternehmen:
PVG Presse-Vertriebs-Gesellschaft mbH & Co. KG, Frankfurt a.M. (D); Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Süddeutsche Zeitungszentrale GmbH & Co. KG, Esslingen (D)
Produktmärkte:
Pressogrosso
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