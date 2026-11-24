Datum der Anmeldung:
20.11.2026
Aktenzeichen:
B7-79/26
Unternehmen:
Redwood Software International, Inc., Vienna, (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Stonebranch, Inc., Alpharetta (USA)
Produktmärkte:
Service Orchestration and Automation Platform, Software für Managed File Transfer, Workload Automation Softwarelösungen
20.11.2026
Aktenzeichen:
B7-79/26
Unternehmen:
Redwood Software International, Inc., Vienna, (USA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Stonebranch, Inc., Alpharetta (USA)
Produktmärkte:
Service Orchestration and Automation Platform, Software für Managed File Transfer, Workload Automation Softwarelösungen
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