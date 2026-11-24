Datum der Anmeldung:
19.11.2026
Aktenzeichen:
B6-78/26
Unternehmen:
Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart (D); Anteils- und Kontrollerwerb über die EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH und die HUSS-VERLAG GmbH, beide München (D)
Produktmärkte:
Veranstaltung von Messen Fachzeitschriften
19.11.2026
Aktenzeichen:
B6-78/26
Unternehmen:
Landesmesse Stuttgart GmbH & Co. KG, Stuttgart (D); Anteils- und Kontrollerwerb über die EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH und die HUSS-VERLAG GmbH, beide München (D)
Produktmärkte:
Veranstaltung von Messen Fachzeitschriften
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