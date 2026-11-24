Datum der Anmeldung:
19.11.2026
Aktenzeichen:
B11-104/26
Unternehmen:
MML Growth Capital LLP, London (GBR); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an der und über die Wemolo GmbH, München
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Parkraummanagement Parkraumbewirtschaftung und Parkraumoptimierung
19.11.2026
Aktenzeichen:
B11-104/26
Unternehmen:
MML Growth Capital LLP, London (GBR); mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb an der und über die Wemolo GmbH, München
Produktmärkte:
Dienstleistungen für Parkraummanagement Parkraumbewirtschaftung und Parkraumoptimierung
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