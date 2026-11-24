Mainz (ots) -Die ZDF/BBC-Koproduktion "Die Vogelscheuchenhochzeit" wurde bei den 54. International Emmy Awards in New York City am Montagabend, 23. November 2026, mit einem Award in der Kategorie Kids: Animation ausgezeichnet."Die Vogelscheuchenhochzeit" (Originaltitel: "The Scarecrows' Wedding") erzählt die warmherzige Geschichte von Betti von Binsen und Herbert von Stroh, die sich auf ihre Hochzeit vorbereiten. Das Animationsspecial für die ganze Familie nach dem gleichnamigen, bekannten Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler wurde von Magic Light Pictures adaptiert, produziert von Barney Goodland und Michael Rose in Koproduktion mit dem ZDF und der BBC. Der Film setzt die Reihe von "Grüffelo", "Zogg", "Die Schnetts und die Schmoos", "Tommi Tatze" sowie "Flunkerfisch" fort. In der deutschen Fassung leihen Yvonne Catterfeld, Richy Müller und Sonja Gerhardt den Figuren ihre Stimmen. Verantwortliche Redakteurin ist Nicole Keeb. "Die Vogelscheuchenhochzeit" läuft ab Donnerstag, 17. Dezember 2026, um 10.00 Uhr im ZDF-Streaming und am Donnerstag, 24. Dezember 2026, um 7.20 Uhr im ZDF.Der International Emmy Award, ein von der International Academy of Television Arts & Sciences verliehener Fernsehpreis im Rahmen der Emmy Awards, kürt alljährlich die besten außerhalb der USA produzierten und ausgestrahlten Fernsehsendungen.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/emmyaward) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation "ZDF für KiKA" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-fuer-kika-2026)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6396661