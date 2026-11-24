München (ots) -- Mehr als 700 Folgen und über 500 Menschen: Die Sozialdokumentation blickt auf ein Jahrzehnt zurück- Expertinnen und Experten sprechen über Armut in Deutschland und zeigen mögliche Lösungsansätze auf- Eine neue Folge "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 24. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Seit zehn Jahren gibt "Hartz und herzlich" Menschen eine Stimme, die am Rande der Gesellschaft leben. Mehr als 500 Menschen aus 20 Städten haben in über 700 Folgen Einblicke in ihren Alltag gewährt. Nachdem in diesem Jahr bereits zwei besondere Ausgaben ausgestrahlt wurden, folgt nun die dritte Episode. Die Sozialreportage wirft den Blick auf die Frage, wie Armut in Deutschland wirksam bekämpft werden kann. Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen beleuchten die Herausforderungen des Sozialsystems und diskutieren mögliche Veränderungen. "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 24. November 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland sind armutsgefährdet. Während sich die Bezeichnung der Sozialleistungen von Hartz IV über Bürgergeld bis hin zur Grundsicherung gewandelt hat, ist die Zahl der Betroffenen nahezu unverändert geblieben. Doch welche Maßnahmen können ihre Lebenssituation verbessern? In einer neuen Folge kommen Experten und Expertinnen zu Wort, die sich mit verschiedenen Aspekten von Armut beschäftigen.Der Bundestagsabgeordnete Jens Peick, ehemaliger Arbeitsvermittler im Jobcenter Dortmund, spricht über Möglichkeiten zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit. Pamela Hunschede und Mustafa Esmer von "Arbeit Remscheid" erläutern, wie Menschen nach wiederholten Ablehnungen durch kleine Erfolgserlebnisse neue Perspektiven entwickeln können. Auch die Situation von Kindern wird thematisiert: Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, setzt sich für ihre Rechte ein.Hans-Jochem Witzke, Vorsitzender des Deutschen Mieterbundes e.V. in Nordrhein-Westfalen, ermutigt Mieter, für ihre Rechte einzustehen. Regina Oertel vom gemeinnützigen Verein "Krefelder Engel" berichtet von der Unterstützung bedürftiger Menschen mit Lebensmitteln und Alltagsgegenständen. Chirurg Dr. Bernd Hontschik wiederum zeigt die Benachteiligung finanziell schwächerer Menschen im Gesundheitswesen auf. Gemeinsam richten die Experten und Expertinnen den Blick auf die Frage, was sich in Deutschland verändern muss, um Armut entgegenzuwirken und ein gerechteres Sozialsystem zu schaffen.Eine neue Folge "Hartz und herzlich - 10 Jahre" am 24. November 2026 um 20:15 Uhr, immer dienstags bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Sendung wird von UFA SHOW & FACTUAL GmbH produziert.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Hartz und herzlich - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/hartz-und-herzlich)Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen Städten Deutschlands mit einer hohen Arbeitslosenquote. Die Doku-Reihe blickt auf das Leben der dortigen Bewohner und erzählt die Geschichten der Personen, die am Rande des Existenzminimums stehen. Wie bestreiten Menschen ihren Alltag, die mit ähnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert sind? Welche Hoffnungen, Träume und Schicksalsschläge beschäftigen sie?Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6396651