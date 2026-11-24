Leverkusen (ots) -Mehr als zwei Drittel der Deutschen haben mindestens einen Elternteil schon einmal betrunken erlebt. Besonders die 18- bis 30-Jährigen erinnern sich an solche Situationen: Vier von zehn der Generation Z haben ihre Eltern mindestens einmal im Monat unter Alkoholeinfluss gesehen. Gleichzeitig waren 51 Prozent dieser Altersgruppe in den vergangenen zwölf Monaten selbst mindestens einmal so alkoholisiert, dass sie nicht mehr gerade gehen konnten. Das sind Ergebnisse der Studie "Alkohol in Alltag, Familie und Beruf" der Pronova BKK, für die 1.228 Personen ab 18 Jahren befragt wurden.Wie Eltern mit Alkohol umgehen, entgeht Kindern nicht. 64 Prozent der Deutschen haben ihren Vater schon einmal betrunken gesehen, 44 Prozent die Mutter. Dabei zeigt sich ein Zusammenhang zwischen den Erfahrungen im Elternhaus und dem eigenen Trinkverhalten: Wer seine Eltern häufiger betrunken erlebt hat, trinkt tendenziell auch selbst häufiger Alkohol. So haben 37 Prozent der Menschen, die mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, mitbekommen, dass ihre Eltern mindestens einmal im Monat betrunken waren. Unter denjenigen, die keinen Alkohol trinken oder damit aufgehört haben, sind es hingegen nur 24 Prozent.Ein Blick in die Vorratskammern zeigt, wie verbreitet Bier, Wein und Sekt im Alltag sind: In jedem zweiten Haushalt sind alkoholische Getränke fast immer vorrätig. Auch kommen viele Menschen bereits in jungen Jahren mit Alkohol in Kontakt. Jede*r dritte Deutsche hat bereits vor dem 16. Geburtstag erstmals Alkohol getrunken. Besonders hoch ist dieser Anteil mit 41 Prozent bei den 31- bis 45-Jährigen. Bei den unter 31-Jährigen sind es 37 Prozent.Jede*r dritte junge Erwachsene trank erstmals Alkohol im Beisein der ElternDen ersten Alkohol haben die meisten im Freundes- oder Bekanntenkreis getrunken. Doch auch Mutter und Vater spielen dabei eine Rolle. Bei 30 Prozent der Generation Z waren die Eltern beim ersten Schluck Alkohol dabei. Das sind zwölf Prozentpunkte mehr als bei den über 30-Jährigen. "Eltern sind wichtige Vorbilder. Kinder und Jugendliche beobachten, wie Erwachsene mit Alkohol umgehen. Entscheidend ist deshalb nicht allein, ob Eltern beim ersten Schluck dabei sind, sondern welche Haltung sie vermitteln", sagt Patrizia Thamm, Referentin der Gesundheitsförderung bei der Pronova BKK sowie Trainerin für Resilienz und Achtsamkeit.Wichtig seien klare Grenzen und offene Gespräche über die gesundheitlichen Risiken von Alkohol, sagt Thamm weiter. "Jugendliche sollten außerdem wissen, dass sie sich auch dann an ihre Eltern wenden können, wenn sie zu viel getrunken haben und Hilfe brauchen. Wer Angst vor Vorwürfen oder Strafen hat, sucht möglicherweise seltener Unterstützung." Eltern sollten Jugendliche dazu befähigen, Risiken richtig einzuschätzen, um selbst verantwortungsvolle Entscheidungen treffen zu können, rät Thamm von der Pronova BKK.Jede*r Zweite der Gen Z hat bereits Kontrolle über den Alkoholkonsum verlorenDrei Viertel der Deutschen hatten bereits einen Vollrausch. Jede*r Achte hatte den ersten Vollrausch bereits vor dem 16. Geburtstag. Die meisten (27 Prozent) waren dabei 16 oder 17 Jahre alt.Die Studie zeigt auch, wie gefährlich übermäßiger Alkoholkonsum sein kann. Jede*r Zweite der 18- bis 30-Jährigen war in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal so betrunken, dass sie oder er nicht gerade gehen konnte. Fast ebenso viele berichten von einem Filmriss, von Erbrechen infolge starken Alkoholkonsums oder Scham über das eigene Verhalten am nächsten Tag. Damit erlebt die Generation Z diese Folgen deutlich häufiger als ältere Personen.Gleichzeitig halten sich viele junge Erwachsene für besonders trinkfest. 39 Prozent der Gen Z stimmen der Aussage zu, andere problemlos unter den Tisch trinken zu können. Doch nicht alle jungen Erwachsenen trinken Bier, Wein oder alkoholische Mixgetränke: Neun Prozent haben noch nie Alkohol getrunken. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Gesamtdurchschnitt.Über die StudieFür die repräsentative Studie "Alkohol in Alltag, Familie und Beruf" der Pronova BKK wurden 1.228 Frauen und Männer ab 18 Jahren im Juli und August 2026 online befragt. Darunter befinden sich 400 Personen der Generation Z im Alter von 30 Jahren oder jünger. Die Befragung untersucht, wie in Deutschland mit dem Thema Alkohol umgegangen wird und wie die persönlichen Erfahrungen der Befragten mit Alkohol sind. Dabei wird auch der Konsum von Alkohol im geschäftlichen Umfeld beleuchtet.Über die Pronova BKKMit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital - rund 580.000 Versicherte und 86.000 Firmenkund*innen können auf den ausgezeichneten Service und das Engagement der 1.500 Mitarbeitenden zählen. Seit über 200 Jahren gestaltet sie als Betriebskrankenkasse das Gesundheitssystem von morgen mit. Neben einfachen, schnellen und klaren Prozessen liegt der Fokus der Pronova BKK auf einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Unternehmens.Pressekontakt:Nina RemorTel.: 0214 32296-2305Fax: 0214 32296-8305E-Mail: presse@pronovabkk.deOriginal-Content von: pronova BKK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/119123/6396648