Genf / Berlin (ots) -Durch Landminen und explosive Kriegsreste wurden im Jahr 2025 mindestens 6.929 Menschen verletzt oder getötet. Das meldet der am 24. November in Genf veröffentlichte Landminen-Monitor 2026. Dies ist die höchste Zahl seit 2020. Allein in Syrien erhöhte sich die Zahl der Betroffenen um mehr als 50 %. Angesichts der alarmierenden Zahlen fordert die Hilfsorganisation Handicap International (HI), Mitherausgeberin des Monitors, den Minenverbotsvertrag zu stärken und seine Wirksamkeit zu bewahren.Dr. Eva Maria Fischer, Leiterin der politischen Abteilung von Handicap International Deutschland und Mitglied des Redaktionsteams, steht für Interviews zur VerfügungHier einige Ergebnisse aus dem Landminen-Monitor 2026:- 6.929 Menschen durch Landminen und explosive Kriegsreste getötet oder verletzt (1.955 Tote, 4.930 Verletzte, 44 Personen Status unbekannt)- Höchste jährliche Opferzahl seit 2020- 84 % aller registrierten Opfer sind Zivilist*innen- 50 % der zivilen Opfer sind Kinder (sofern Alter bekannt)- Opfer in 54 Ländern und Gebieten- Höchste Opferzahlen in Myanmar (1.891) und Syrien (1.602)- Anstieg der Opfer in Syrien um mehr als 50 % - vor allem Rückkehrende betroffen- Einsatz von Landminen durch Ukraine, Iran, Myanmar, Nordkorea und Russland. Der Monitor sieht zudem Anhaltspunkte für einen möglichen Einsatz durch die Vereinigten Staaten.Verbotsvertrag (Ottawa-Konvention) unter DruckEstland, Finnland, Lettland, Litauen und Polen haben 2025 den Vertrag verlassen. Sie haben angekündigt, Minen beschaffen und einsetzen zu wollen. Zudem werden in der Ukraine aktuell Antipersonen-Minen massiv eingesetzt. "Diese Entwicklungen sind alarmierende Zeichen dafür, dass Landminen zunehmend wieder als legitime Waffe betrachtet werden. Dieser Normalisierung müssen wir entschieden entgegentreten. Antipersonen-Minen wurden verboten, weil sie oft noch lange nach dem Krieg vor allem die Zivilbevölkerung treffen. Die Ottawa-Konvention hat Millionen Menschen geschützt und zahlreiche Leben gerettet. Ihr Grundprinzip muss verteidigt werden: Das Verbot von Antipersonen-Minen darf nicht infrage gestellt werden", unterstreicht Dr. Eva Maria Fischer.Abnehmende Unterstützung für Minen-Opfer und Minen-RäumungZudem werden Mittel für Entwicklung und humanitäre Hilfe weltweit gekürzt, und staatliche Geber verringern ihre Unterstützung für die Minenräumung, insbesondere für die Opferhilfe. Die verfügbaren Mittel konzentrieren sich auf immer weniger Empfängerländer. "Wenn Deutschland als bisher zweitgrößter Geldgeber seine Unterstützung um fast die Hälfte kürzt, kann das nicht einfach von anderen aufgefangen werden, sondern gefährdet lebensnotwendige Projekte", so Fischer.Der Landminen-MonitorDer Landminen-Monitor 2026 erfasst die Umsetzung der sogenannten Ottawa-Konvention, die den Einsatz, die Herstellung, die Weitergabe und die Lagerung von Antipersonen-Minen verbietet sowie die Räumung und Vernichtung von Minen und die Unterstützung der Opfer regelt. Er veröffentlicht Daten für das Kalenderjahr 2025 und enthält Informationen bis Oktober 2026 (wo möglich).Der Landminen-Monitor wird von der Internationalen Kampagne für das Verbot von Landminen (ICBL) herausgegeben. Handicap International ist Gründungsmitglied der ICBL, die 1997 für ihren Einsatz den Friedensnobelpreis erhielt.Die Dunkelziffern, insbesondere in aktuellen Konfliktregionen, sind hoch.Weitere Informationen:Die wichtigsten Ergebnisse des Landminen-Monitors 2026Der Landminen-Monitor 2026Zudem unter www.landmine.de sowie unter www.icblcmc.orgLesen Sie hier über Abdallah aus Syrien oder über Omaid aus Afghanistan, die beide auf eine Landmine getreten sind und ein Bein verloren haben.Für weitere Informationen oder Interviewwünsche wenden Sie sich bitte anh.vonroedern@hi.orgoder presse@deutschland.hi.orgÜber Handicap International e.V.Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI.Pressekontakt:Huberta von RoedernLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMail: h.vonroedern@hi.orgMobil: +49 151 73 02 32 06www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16206/6396504