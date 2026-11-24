DJ MÄRKTE ASIEN/Huang-Rally bei Technologie - Taiex-Aufschlag höchster seit April 2025

DOW JONES--Die globale Huang-Rally hat am Dienstag auch die asiatischen Börsen erreicht. Die Wiedereinsetzung von Jensen Huang zum CEO von Nvidia sorgte wie schon an der Wall Street für Kauflaune - vor allem im Technologiesektor. Die Nvidia-Aktie schoss in den USA um über 31 Prozent nach oben. "Huangs Wiedereinsetzung als CEO löst eine gewaltige, von Technologiewerten angeführte 'Risk-on'-Rally aus. Die Märkte begrüßten die Nachricht über die vermeintliche Rückkehr von Stabilität in den breiteren KI-Sektor, weil Nvidia mit Jensen an der Spitze als das notwendige Bindeglied der Branche galt", kommentierte Vishnu Varathan, Makrostratege bei Mizuho Securities.

"Jensens Rückkehr ist für asiatische Technologieaktien besonders willkommen, von denen viele Kollateralschäden durch die Führungskrise von Nvidia erlitten haben", betonte Chef-Anlagestratege Charu Chanana bei Saxo Markets. Die Nachricht befeuert aber auch den Gesamtmarkt, weil sie laut Händlern die jüngsten Zweifel über die Rentabilität der massiven KI-Investitionen zunächst beiseite wischt.

Dazu gesellten sich positive Konjunktursignale. Denn Singapur hatte nach einem über den Erwartungen ausgefallenen Wachstum im dritten Quartal seine Wirtschaftsprognose für das laufende Jahr angehoben. Die Huang-Schlagzeilen beflügelten vor allem die technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan, die zuletzt aber auch besonders unter seinem Abgang gelitten hatten.

Der südkoreanische Kospi sprang um 6,3 Prozent nach oben, der taiwanische Taiex gar um 9 Prozent. Hier war es der größte Tagesaufschlag seit April 2025. Die Erwartung einer Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte am Donnerstag bremste den Markt in Südkorea nicht. Der ebenfalls mit vielen Technologietiteln bestückte Nikkei-225 in Japan gewann 3,9 Prozent - angeführt von Halbleitertiteln. Der Index verbuchte den höchsten Aufschlag seit dem 31. Juli. Der breite Topix stieg um 2,5 Prozent.

Unter den Sektorwerten kletterten in Taipeh Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 9,9 Prozent, Foxconn um 7,8 Prozent und Largan Precision um 9,9 Prozent. In Seoul lagen die Technikschwergewichte SK Hynix und Samsung Electronics mit Aufschlägen von jeweils 6,7 Prozent vorn. In Tokio haussierten Kioxia um 10 Prozent, Murata um 14,9 Prozent und Advantest um 12,5 Prozent - Tokyo Electron kletterten um 7,7 Prozent. Unterdessen fiel die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen um 6,5 Basispunkte auf 2,72 Prozent, da der Rückgang der Rohölpreise die Sorgen vor Energieinflation milderte.

In China ging es verhaltener zu. Der Shanghai-Composite gewann 0,3 Prozent, der HSI in Hongkong büßet sogar 0,6 Prozent im späten Handel ein. Der chinesische Aktienmarkt hatte jedoch zuvor auch die scharfe Abwärtsbewegung im Technologiesektor nicht eins zu eins mitgemacht. Gleichwohl waren Halbleiterwerte gesucht, in Hongkong klettern Hua Hong Grace Semiconductor. Foxconn Industrial Internet zogen in Schanghai um 7 Prozent.

Der Jakarta Composite Index (JCI/IHSG) lag zwischenzeitlich rund 1,3 Prozent im Plus. Im Verlauf gab er einen Teil der Gewinne wieder ab: Zum Ende der ersten Handelssitzung stand ein Plus von 0,3 Prozent zu Buche. Der Indexanbieter MSCI hatte mitteilt, dass es keine Änderung an seinen Konsultationen gebe, die potenziell zu einer Herabstufung des Marktstatus Indonesiens führen könnten.

Auch die Börse in Sydney, wo Technologiepapiere keine große Rolle spielen, ließ sich von der positiven Stimmung anstecken - der australische S&P/ASX-200 stieg um 1,8 Prozent. Allerdings zählen auch in Sydney stärker vertretene Rohstoffunternehmen als Profiteure des Ausbaus beispielsweise von Rechenzentren, die mit der Huang-Rückkehr nun wieder zuversichtlicher gesehen wurden.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) 8.726,40 +1,8 +0,1 06:00 Topix 500 (Tokio) 2.943,84 +2,5 +10,7 07:30 Nikkei-225 58.644,63 +3,9 - 07:30 Kospi (Seoul) 5.006,03 +6,3 +18,8 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 22.241,54 -0,6 -13,2 09:00 Shanghai-Composite 3.548,37 +0,3 -10,6 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.984,94 +0,6 +7,3 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.215,17 -0,0 -39,7 10:00 KLCI (Malaysia) 1.564,80 +1,0 -6,9 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:17 % YTD EUR/USD 1,0907 +0,1 1,0901 1,1000 -7,1 EUR/JPY 173,74 +0,2 173,34 174,94 -5,6 EUR/GBP 0,8361 +0,0 0,8359 0,8380 -4,1 USD/JPY 159,28 +0,2 159,00 159,02 +1,7 USD/KRW 1.344,10 +0,3 1.340,47 1.343,36 -6,7 USD/CNY 6,6641 0,0 6,6643 6,6646 -4,7 USD/CNH 6,6645 -0,0 6,6664 6,6664 -4,5 USD/HKD 7,8425 0,0 7,8427 7,8387 +0,8 AUD/USD 0,6633 +0,1 0,6626 0,6648 -0,6 NZD/USD 0,5453 +0,1 0,5449 0,5474 -5,3 BTC/USD 60.406,25 -1,5 61.292,59 61.435,64 -31,1 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 80,20 +0,0 0,03 80,17 Brent/ICE 89,02 -0,4 -0,35 89,37 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.622,69 -0,2 -8,99 3.631,68 Silber 42,40 -1,5 -0,66 43,06 Platin 1.300,92 -1,8 -24,08 1.325,00 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 24, 2026 03:03 ET (08:03 GMT)

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