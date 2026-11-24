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Clapp Finance bringt Krypto-Karte mit 0 % Transaktionsgebühren und unbegrenztem Kreditrahmen auf den Markt



24.11.2026 / 09:35 CET/CEST

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PRAG, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Clapp Finance hat heute die Einführung seiner Clapp Crypto Card bekannt gegeben, die eine nahtlose Möglichkeit bietet, digitale Vermögenswerte im Alltag überall dort einzusetzen, wo Visa akzeptiert wird. In Kombination mit Clapps Kreditlinien mit mehreren Sicherheiten kann die Karte auch weitgehend wie eine Kreditkarte funktionieren. Nutzer können USDT oder USDC mit ihren Kryptobeständen, wie z. B. BTC, ETH und weiteren, als Sicherheit leihen und die Mittel ausgeben, ohne ihre digitalen Vermögenswerte verkaufen zu müssen. Die auf US-Dollar lautende Karte greift direkt auf die USDT- und USDC-Guthaben der Nutzer zu, sodass diese ihre Kryptowährung behalten und gleichzeitig Einkäufe in der realen Welt tätigen können. Die Umrechnung der Transaktionen erfolgt automatisch an der Kasse, sodass Händler die lokale Währung erhalten, ohne dass für den Benutzer manuelle Schritte erforderlich sind. Mit der Karte erweitert Clapp sein All-in-One-Krypto-Ökosystem, in dem Nutzer durch Sparen und Staking verdienen, über Multi-Collateral-Credit-Lines auf Liquidität zugreifen und Vermögenswerte tauschen können. Funktionen und Vorteile der Crypto Card von Clapp Sofortige Erstellung virtueller Karten: Einmalige Ausstellungsgebühr von 4,99 $ (ermäßigt von 9,99 $ für eine begrenzte Zeit). Sofort online nutzen oder zu Apple Pay und Google Pay hinzufügen.

Einmalige Ausstellungsgebühr von 4,99 $ (ermäßigt von 9,99 $ für eine begrenzte Zeit). Sofort online nutzen oder zu Apple Pay und Google Pay hinzufügen. Bezahlen Sie mit Kreditkarte, behalten Sie Ihre Kryptowährung: Verknüpfen Sie die Karte mit einer Clapp-Kreditlinie, um geliehene Stablecoins gegen Ihre Krypto-Sicherheiten auszugeben. Sie erhalten ein Erlebnis wie mit einer Kreditkarte, ohne Ihr Vermögen verkaufen zu müssen.

Verknüpfen Sie die Karte mit einer Clapp-Kreditlinie, um geliehene Stablecoins gegen Ihre Krypto-Sicherheiten auszugeben. Sie erhalten ein Erlebnis wie mit einer Kreditkarte, ohne Ihr Vermögen verkaufen zu müssen. 0% Transaktionsgebühren : Keine Clapp-Gebühren bei der Krypto-Fiat-Umrechnung an der Kasse, keine monatlichen Gebühren. Es können die üblichen Visa-Netzwerk- und Zahlungsabwicklungsgebühren anfallen.

: Keine Clapp-Gebühren bei der Krypto-Fiat-Umrechnung an der Kasse, keine monatlichen Gebühren. Es können die üblichen Visa-Netzwerk- und Zahlungsabwicklungsgebühren anfallen. Hohe, anpassbare Ausgabenlimits : Konzipiert für alles, vom alltäglichen Einkauf bis hin zu größeren Ausgaben.

: Konzipiert für alles, vom alltäglichen Einkauf bis hin zu größeren Ausgaben. Mehr als 150 Länder, Millionen von Händlern: Funktioniert überall dort, wo Visa akzeptiert wird - online, im Geschäft und weltweit.

Funktioniert überall dort, wo Visa akzeptiert wird - online, im Geschäft und weltweit. Sicher und vielseitig: Sofortiges Einfrieren/Entfrieren, OTP-Verifizierung für Online-Käufe und volle Kontrolle über Ihr Dashboard.

Sofortiges Einfrieren/Entfrieren, OTP-Verifizierung für Online-Käufe und volle Kontrolle über Ihr Dashboard. Integrierte Wallet & Börse: Kryptowährungen an einem Ort speichern, tauschen und ausgeben.

Kryptowährungen an einem Ort speichern, tauschen und ausgeben. Vorteile der Visa Platinum-Visa-Plattform: Bekannte Visa-Vorteile und weltweite Akzeptanz, jetzt mit Krypto-Unterstützung. Vom breiteren Markttrend profitieren Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem sich kryptogebundene Karten von einem Nischenanwendungsfall zu einem schnell wachsenden Segment der Stablecoin-Ökonomie entwickeln. Laut a16z erreichten die monatlichen Ausgaben über Krypto-Zahlungskarten im Juli 2026 fast 759 Millionen US-Dollar , was einem Wachstum von etwa dem 2,5-Fachen gegenüber dem Vorjahr entspricht - ausgehend von praktisch null, als die Aufzeichnungen im Jahr 2023 begannen. USDC und USDT machen zusammen den Großteil der Ausgaben aus. Ilya Stadnik, CEO von Clapp Finance, sagte: "Unser Ziel ist es, Krypto im Alltag praktisch nutzbar zu machen, nicht nur zu etwas, das man in der Hand hält und beobachtet. Mit der Clapp Crypto Card können Nutzer sofort und sicher auf den Wert ihrer digitalen Vermögenswerte zugreifen und in Kombination mit unseren Kreditlinien ihr Portfolio nutzen, ohne es verkaufen zu müssen." Die Clapp Crypto Card ist über die Clapp-App erhältlich. Informationen zu Clapp Finance Clapp ist ein 2025 gegründetes Fintech-Unternehmen mit Sitz in der EU, das eine All-in-One-Plattform für das Krypto-Management anbietet. Mit seiner integrierten Wallet, Börse, Multi-Collateral-Kreditlinien und der Clapp Crypto Card vereint Clapp CeFi und DeFi und bedient Nutzer in den meisten Ländern. Clapps Reise auf X und LinkedIn . Medienkontakt:

Alicia Ktorides, PR & Communications Manager

aktorides@clapp.finance

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