Köln (ots) -Am Donnerstag, den 3. Dezember 2026, wird der Lokschuppen in Bielefeld erneut zum Treffpunkt der deutschen Musikszene: Bei der 1LIVE Krone, Deutschlands größtem Musikaward, treffen auch in diesem Jahr herausragende Künstler*innen aufeinander, die das Musikgeschehen der vergangenen Monate geprägt haben. Neben der Verleihung der begehrten Trophäen in insgesamt neun Kategorien erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Live-Programm mit Mark Forster, Kayla Shyx, badmómzjay, Summer Cem & Billa Joe sowie Ski Aggu.Mit Mark Forster kehrt ein Künstler auf die Krone-Bühne zurück, der den deutschsprachigen Pop über Jahre hinweg entscheidend geprägt hat. Songs wie "Au Revoir", "Chöre" und "194 Länder" gehören längst zum festen Repertoire einer ganzen Generation. Seit 2025 zeigt sich der Sänger musikalisch von einer persönlicheren, reduzierteren Seite, wie die Singles "Zeitmaschine" und "Rettest Du Mich" unterstreichen. 2026 war er zum dritten Mal bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dabei und veröffentlichte gemeinsam mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld den Song "Cool". Auch mit der 1LIVE Krone verbindet ihn eine lange Geschichte: Nach sieben aufeinanderfolgenden Nominierungen als "Bester Künstler" zwischen 2015 und 2021 gewann er 2017 und 2018 und ist in diesem Jahr erneut in dieser Kategorie nominiert.Vom erfolgreichen Creator zur eigenständigen Popkünstlerin: Kayla Shyx hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten musikalischen Weg eingeschlagen. Mit ihrem Debütalbum "Sad Girl Summer" legte sie 2025 eine Sammlung von 17 persönlichen Songs über Liebe, Beziehungen und das Erwachsenwerden vor, die auf Platz sieben der deutschen Album-Charts einstieg. 2026 setzte sie diese Entwicklung mit den Singles "Liebesbriefe" und "Pretty Boys" fort und spielte im Oktober ihre erste eigene Headline-Tour. Ihr melancholischer Mix aus Dream- und Indie-Pop trifft dabei auf eine unverwechselbare persönliche Handschrift. Bei der 1LIVE Krone steht sie nun erstmals als Nominierte in der Kategorie "Bester Newcomer Act" auf der Bühne.Badmómzjay gehört zu den Künstlerinnen, die den Deutschrap um eine ganz eigene Perspektive erweitern. Zwischen selbstbewussten Rap-Ansagen und persönlichen Texten über Selbstliebe, mentale Gesundheit und Queerness bewegt sie sich souverän zwischen Härte und Verletzlichkeit. 2026 meldete sie sich mit neuer Musik zurück und kündigte ihr drittes Album "Haus im Meer" an. Mit "Geile Sau trotzdem", ihrer ersten gemeinsamen Single mit Ikkimel, setzte sie im September ein weiteres Ausrufezeichen. Im Herbst folgte die "Haus im Meer"-Tour. Bei der 1LIVE Krone war sie bereits mehrfach nominiert, unter anderem als "Bester Hip-Hop-Act". In diesem Jahr ist sie erstmals in der Kategorie "Beste Künstlerin" vertreten.Für einen energiegeladenen Soundtrack sorgen Summer Cem & Billa Joe mit ihrem gemeinsamen Hit "Killy Manjaro". Der im Mai 2026 veröffentlichte Track verbindet markante Rap-Parts mit einem tanzbaren, Latin-House-inspirierten Beat und entwickelte sich zu einem der prägenden Sommerhits des Jahres. In den Offiziellen Deutschen Single-Charts erreichte der Song Platz zwei und hielt sich mehr als 20 Wochen in den Top 100. Auch zahlreiche Remixe mit Künstlern wie Dardan, Ezhel und Philemon trugen dazu bei, dass "Killy Manjaro" weit über die Deutschrap-Szene hinaus Gehör fand. Bei der 1LIVE Krone feiern Summer Cem und Billa Joe ihre Premiere als Nominierte für den "Besten Song". Summer Cem ist darüber hinaus in der Kategorie "Bester Künstler" im Rennen.Nach einer überraschenden Auszeit meldete sich Ski Aggu 2026 eindrucksvoll zurück. Mit seiner Mischung aus Techno-Beats, Rave-Referenzen und unverwechselbarem Humor hat er den Sound einer jungen Partygeneration maßgeblich mitgeprägt. Auf die Comeback-Single "Geld" folgte im Oktober das Album "Ski Aggu Musik", das direkt auf Platz eins der deutschen Album-Charts einstieg. Darauf zeigt sich der Berliner vielseitiger denn je: Neben Hardtekk und Jumpstyle thematisiert er auch Burn-out und die Schattenseiten des Erfolgs. Mit seinem dritten Nummer-eins-Album in Folge setzt Ski Aggu seine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte fort. Auch bei der 1LIVE Krone ist er längst eine feste Größe: Seit 2023 konnte er sechs Nominierungen in Auszeichnungen verwandeln, darunter 2024 als "Bester Künstler", wofür er auch in diesem Jahr wieder antritt.Die 1LIVE Krone findet 2026 erneut im historischen Lokschuppen in Bielefeld statt, wo das Publikum die Preisverleihung in besonderer Club-Atmosphäre erlebt. Durch den Abend führt Moderatorin Aminata Belli. Wie in jedem Jahr dürfen sich die Zuschauer*innen neben den angekündigten Auftritten auf weitere Überraschungen freuen.Die 1LIVE Krone wird am 3. Dezember 2026 live ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, im Radio bei 1LIVE, auf dem 1LIVE YouTube-Channel und in der ARD Mediathek ausgestrahlt.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6396666