Berlin/Kork (ots) -Seit September 2026 besuchen die Clowns des gemeinnützigen Vereins ROTE NASEN Deutschland e.V. wöchentlich die Kinder und ihre Angehörigen in der Kinderklinik des Epilepsiezentrums Kork. Mit Improvisation, Musik und Fantasie schaffen die speziell ausgebildeten Künstlerinnen und Künstler auf eine einfühlsame Art Momente der Freude und des Staunens.Mit den regelmäßigen Clownvisiten ergänzt ROTE NASEN Deutschland e.V. die hochspezialisierte medizinische Versorgung auf den drei Kinderstationen im Epilepsiezentrum Kork um eine wichtige psychosoziale Komponente. Das Projekt trägt dazu bei, Lebensqualität zu fördern, Belastungen zu reduzieren und den Klinikalltag für Kinder, Jugendliche und ihre Familien mit Lachen und Leichtigkeit zu bereichern. Während die medizinische Behandlung auf Diagnostik und Therapie ausgerichtet ist, stärken die Clownvisiten das emotionale Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen.Die drei Stationen sind altersgerecht organisiert: von Kindern im Vorschulalter über Schulkinder bis hin zu Jugendlichen. Entsprechend unterschiedlich gestalten sich die Begegnungen. Mal stehen vorsichtige, zarte Kontaktaufnahmen im Vordergrund, mal lebendige Spiele und gemeinsame Abenteuer, mal humorvolle Begegnungen, die der Lebenswelt und dem Wunsch nach Eigenständigkeit jugendlicher Patientinnen und Patienten entsprechen - immer individuell auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Kinder angepasst. Eine Besonderheit des Projekts liegt in der engen Einbindung der Eltern. Da viele Mütter und Väter ihre Kinder während des Klinikaufenthalts begleiten, werden auch sie Teil der Begegnungen.Aufgrund ihrer neurologischen Besonderheiten und der Tatsache, dass die Kinder mit einer chronischen Erkrankung leben, nehmen viele ihre Umgebung sehr bewusst wahr und reagieren oftmals intensiv auf Sinneseindrücke, Stimmungen und zwischenmenschliche Begegnungen. Die überraschenden Momente und die wertschätzende Zuwendung der Clowns wecken nicht nur Interesse, sondern bringen die Kinder ins Hier und Jetzt. Die Begegnungen zeigen immer wieder, dass die jungen Patientinnen und Patienten trotz ihrer Erkrankungen vor allem Kinder und Jugendliche sind. Die Clowns begegnen ihnen nicht über ihre Diagnose, sondern über ihre Persönlichkeit. Dadurch wird ein Perspektivwechsel ermöglicht, der die Ressourcen, Stärken und Lebensfreude der Kinder in den Mittelpunkt rückt."ROTE NASEN bringen in unserer Klinik etwas ein, das im Rahmen des oft angstbesetzten, stressenden und durchaus auch einmal wochenlangen stationären Aufenthalts meist fehlt: Leichtigkeit und befreiendes Lachen. Schon nach den ersten Clownvisiten war es dem ganzen Team klar: Unsere kleinen und großen Patienten und deren Angehörige profitieren von diesem wunderbaren Angebot enorm. Darüber hinaus gehe ich davon aus, dass wir alle und unser Gesamtkonzept mittel- und langfristig positiv beeinflusst werden.", so der Priv. Doz. Dr. med. Thomas Bast, Chefarzt der Epilepsieklinik für Kinder und Jugendliche.Ein wichtiger Erfolgsfaktor des Projekts ist die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal sowie der ärztlichen Leitung des Epilepsiezentrums. Die Offenheit aller Beteiligten gegenüber dem Clownprogramm und die aktive Unterstützung der Klinik schaffen optimale Voraussetzungen für die regelmäßigen Visiten. Bereits die ersten Monate haben gezeigt, wie positiv die Besuche von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden aufgenommen werden.Über ROTE NASEN Deutschland e.V.Der gemeinnützige Verein ROTE NASEN Deutschland e.V. bringt seit über 20 Jahren Lachen und Lebensfreude zu Menschen in Not. ROTE NASEN sind speziell ausgebildete Künstler:innen. Der gemeinnützige Verein ist spendenorganisiert und Partner der internationalen Organisation RED NOSES International, die in elf Ländern tätig ist. In Deutschland ist ROTE NASEN seit 2003 fester Bestandteil in vielen sozialen und medizinischen Einrichtungen bundesweit. Derzeit schenken 96 ROTE NASEN Clowns jedes Jahr rund 95.900 Menschen bei regelmäßigen Clownvisiten fröhliche Augenblicke. Botschafter von ROTE NASEN ist der weltbekannte Star-Tenor Rolando Villazón. Weitere Infos über ROTE NASEN: www.rotenasen.deÜber Epilepsiezentrum - Gesundheit & Pflege in der Diakonie KorkDas Epilepsiezentrum Kork zählt zu den führenden spezialisierten Einrichtungen für die Diagnostik und Behandlung von Epilepsien in Deutschland. Als eines der wenigen Zentren dieser Art bundesweit betreut es Kinder und Jugendliche mit sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern - von vergleichsweise milden Verläufen bis hin zu schweren neurologischen und mehrfachen Behinderungen.Pressekontakt:Elisabeth FajtLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitROTE NASEN Deutschland e.V.Großkopfstraße 6-713403 Berlinelisabeth.fajt@rotenasen.de030 2000763-160163 7734859Original-Content von: ROTE NASEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116383/6396665