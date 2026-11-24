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McLaren Minerals plant eine Bezugsrechtsemission zur Finanzierung der Machbarkeitsstudie für sein Titanprojekt McLaren und weiterer Bohrungen auf dem zirkonreichen Barossa-Projekt.

Frisches Kapital für die nächsten entscheidenden Projektmeilensteine in Australien: McLaren Minerals (ASX: MML / WKN A40XP1) startet eine Kapitalerhöhung über bis zu 4,04 Millionen australische Dollar (AUD), um die Entwicklung seiner beiden Mineralsandprojekte im Eucla-Becken voranzutreiben. Während 1,0 Millionen AUD bereits zugesichert sind und den operativen Betrieb für die kommenden 18 Monate absichern, s oll eine Vollplatzierung den Kassenbestand auf über fünf Millionen AUD anheben - und damit sowohl die bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) des Titanprojekts McLaren als auch die Bohrungen auf dem zirkonreichen Barossa-Projekt massiv beschleunigen.

McLaren Minerals lockt mit 54,5 Prozent Abschlag und Loyalty-Optionen

Um bestehende Anteilseigner direkt am Wachstum zu beteiligen, wählt das Management den Weg einer handelbaren Bezugsrechtsemission. Berechtigte Aktionäre mit registrierter Adresse in Australien und Neuseeland (Stichtag: 27. November) können zwischen dem 2. und 16. Dezember 2026 für jeweils fünf gehaltene Aktien acht neue Anteilsscheine zu einem Ausgabepreis von 0,005 AUD zeichnen. Bei vollständiger Platzierung der bis zu rund 808,7 Millionen neuen Aktien fließen dem Unternehmen brutto 4,04 Millionen AUD zu.

Die Konditionen sind gezielt auf hohe Zeichnungsbereitschaft ausgelegt:

Deutlicher Kursabschlag: Der Bezugspreis von 0,005 AUD liegt 54,5 Prozent unter dem Schlusskurs vom 18. November 2026 (0,011 AUD) sowie 56,1 Prozent unter dem volumengewichteten 15-Tage-Durchschnittskurs (VWAP).

Zusätzlicher Optionshebel: Flankierend plant McLaren eine gesonderte Ausgabe von sogenannten Loyalty-Optionen im Verhältnis eins zu drei (eine Option je drei gehaltene Aktien) mit einem Ausübungspreis von 0,011 AUD und einer Laufzeit bis Februar 2030.

Absicherung durch Lead Manager und Management: Der Dienstleister Leeuwin Wealth fungiert als Lead Manager sowie Unternehmensberater und soll die Emission - vorbehaltlich des finalen Vertragsabschlusses - bis zu einem Betrag von einer Million AUD teilweise garantieren; Geschäftsführer Simon Finnis beteiligt sich zudem mit bis zu 50.000 AUD als Untergarant.

Wie Finnis betont, reagiert das Unternehmen damit proaktiv auf ein anspruchsvolleres Finanzierungsumfeld für Rohstoffentwickler und baut zugleich auf einer spürbar gewachsenen Marktpräsenz auf: Die Aktionärsbasis erweiterte sich zuletzt auf 874 Anteilseigner, während in den vergangenen zwölf Monaten Aktien im Gesamtwert von 14,1 Millionen AUD zu einem durchschnittlichen VWAP von 0,0245 AUD gehandelt wurden.

Vom 18-Monats-Puffer zur Vollgas-Strategie bei McLaren und Barossa

Für die operative Schlagkraft der kommenden Quartale entscheidet das Platzierungsvolumen über das Tempo. Zusammen mit den Barmitteln per 30. September hebt die Mindestfinanzierung von einer Million AUD die Liquidität auf rund 2,15 Millionen AUD - ausreichend, um die laufenden Arbeiten am zu 100 Prozent kontrollierten McLaren-Titanprojekt (Western Australia) und die Betriebskosten für rund 18 Monate zu decken.

Fließen hingegen die vollen 4,04 Millionen AUD zu, steigt der Kassenbestand auf etwa 5,19 Millionen AUD und schaltet beide Kernprojekte parallel in den Angriffsmodus: Auf dem McLaren-Projekt im westlichen Eucla-Becken, für das noch im vierten Quartal 2026 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ansteht, sollen im Vollplatzierungsszenario 1,35 Millionen AUD in Ingenieurplanung, technische Auslegung und Infrastruktur, 800.000 AUD in Umweltstudien und Genehmigungen, 560.000 AUD in bergbautechnische Untersuchungen und Wasserbohrungen sowie 250.000 AUD in metallurgische Tests fließen, um die BFS entscheidend voranzubringen.

Parallel dazu erhielte das zirkonreiche Barossa-Projekt im östlichen Eucla-Becken (South Australia) 750.000 AUD für Bohrungen und Analysen, 200.000 AUD für allgemeine Exploration sowie 100.000 AUD für bergbautechnische Studien, um den Grundstein für eine erste eigene Mineralressourcenschätzung zu legen.









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