Düsseldorf (ots) -Auf bessere Zeiten zu warten, könnte für deutsche Unternehmen zur gefährlichen Strategie werden. Eine aktuelle Restrukturierungsstudie von Roland Berger zeigt: 65 Prozent der befragten Experten rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit einer stagnierenden Wirtschaftsleistung, weitere 29 Prozent sogar mit einem Rückgang. Gleichzeitig beobachten 83 Prozent steigende Restrukturierungsfälle.Doch irgendwann greift jeder weitere Sparkurs die eigene Leistungsfähigkeit an. Gerade für Unternehmen mit großen Vertriebsorganisationen stellt sich deshalb die Frage, wie sie Wachstum aus eigener Kraft erzeugen können. Eine wichtige Stellschraube ist der Vertrieb. In diesem Beitrag wird erläutert, wo Unternehmen ungenutztes Umsatzpotenzial im Vertrieb finden und wie sie Wachstum selbst anstoßen können, statt auf den nächsten konjunkturellen Aufschwung zu warten.Umsatzpotenziale im bestehenden Kundenstamm erschließenZahlreiche Unternehmen hoffen in schwierigen Phasen auf Aufschwung. Gewiss ist es nicht verwerflich, zunächst optimistisch zu bleiben. Doch die Realität spricht eine andere Sprache. So zeigt sich in der Studie von Roland Berger, dass nur sechs Prozent in den nächsten zwölf Monaten Wachstum erwarten. Das spiegelt auch das vorsichtigere Kaufverhalten vieler Kunden wider. Nach Angaben der Simon-Kucher Global Pricing Study aus dem Jahr 2025 spüren 64 Prozent der Unternehmen mehr Preisdruck. 2021 waren es nur knapp 57 Prozent.Diese Entwicklung treibt immer mehr Betroffene dazu, die eigenen Kosten zu senken. Das große Problem ist allerdings, dass in vielen Betrieben an den falschen Stellen gespart wird. Oft treffen Sparprogramme vor allem den Vertrieb. Trainings, Kundenbesuche und Reisen werden gestrichen - und somit setzt man dort an, wo eigentlich der Umsatz gemacht wird.Das Potenzial ist meist vorhanden - Unternehmen müssen es nur richtig nutzenDabei liegt gerade im Vertrieb das Potenzial meist schon im Haus. Denn fast jede Vertriebsorganisation hat eine Umsetzungslücke zwischen dem Potenzial bei Kunden und dem, was tatsächlich alltäglich passiert. An diesem Punkt gilt es anzusetzen, um das Wachstum anzukurbeln.Der größte Hebel ist der bestehende Kundenstamm. Wenn ein weiteres Geschäft zustandekommt, geschieht dies meist aus purem Zufall. Ähnlich verhält es sich mit sogenannten schlafenden Kunden - also jenen, mit denen seit über zwei Jahren kein Geschäft gemacht wurde - und Liegengebliebenem. Hier handelt es sich um alte Angebote und Opportunities, die seit Monaten in derselben Phase stehen. Eine erneute Ansprache lohnt sich, wenn es einen konkreten Anlass gibt. So entsteht eine begründete Auswahl von Geschäftsmöglichkeiten, auf die sich die Mannschaft konzentrieren kann.Aus Möglichkeiten belastbare Verkaufschancen entwickelnDiese Auswahl allein bringt allerdings noch keinen Umsatz. Im nächsten Schritt muss der Vertrieb klären, ob aus einem erkannten Bedarf tatsächlich eine Kaufentscheidung werden kann. Genau hier zeigt sich, wie belastbar eine Pipeline ist. Ein hohes Angebotsvolumen kann Sicherheit vermitteln, obwohl wichtige Voraussetzungen fehlen. Vielleicht findet ein Ansprechpartner die Lösung interessant, verfügt aber über kein Budget. Solange solche Fragen offenbleiben, sind hohe Abschlusswahrscheinlichkeiten wenig aussagekräftig.Unternehmen sollten deshalb verbindlich festlegen, welche Erkenntnisse für die einzelnen Phasen eines Verkaufsprozesses vorliegen müssen. Dazu zählen die Dringlichkeit des Problems, der wirtschaftliche Nutzen einer Lösung sowie Budget und Entscheidungsweg. Auf dieser Grundlage lässt sich auch sinnvoller priorisieren. Neben dem möglichen Auftragswert zählen die realistische Erfolgsaussicht und der Aufwand bis zum Abschluss. Eine große Chance kann weniger Aufmerksamkeit rechtfertigen als ein kleineres Vorhaben, bei dem Bedarf und Kaufprozess bereits geklärt sind.Ebenso wichtig ist die Bereitschaft, Vorgänge zurückzustellen oder zu beenden. Wenn über Monate kein Fortschritt erkennbar ist, sollten Vertriebsmitarbeiter Gründe klären und über das weitere Vorgehen entscheiden. Damit werden Ressourcen frei und die Umsatzplanung gewinnt an Verlässlichkeit.Fortschritt durch konkrete Führungsarbeit sichernKlare Kriterien helfen jedoch nur, wenn sie sich im Arbeitsalltag festigen. Pipeline-Gespräche sollten deshalb über die Abfrage erwarteter Auftragseingänge hinausgehen. Ihr Zweck besteht darin, Hindernisse zu erkennen und den nächsten sinnvollen Schritt festzulegen. Die entscheidenden Fragen betreffen den Kunden: Was hält ihn derzeit von einer Entscheidung ab? Welche Information fehlt ihm? Wer muss noch einbezogen werden? Daraus folgt eine konkrete Aufgabe mit Verantwortlichkeit und Termin. Beim nächsten Gespräch wird geprüft, ob sie erledigt wurde und welche Erkenntnisse daraus entstanden sind.Führungskräfte können ihre Teams dabei gezielt unterstützen, etwa indem sie schwierige Kundentermine gemeinsam vorbereiten oder Verhandlungen im Anschluss auswerten. Auch die Begleitung eines Kundengesprächs kann helfen, wenn vorab vereinbart wird, welche Unterstützung der Mitarbeiter benötigt und welche Rolle die Führungskraft übernimmt. Gemeinsam lassen sich anschließend konkrete Verbesserungen für künftige Gespräche ableiten.Zeigt sich dabei wiederholt derselbe Entwicklungsbedarf, können Führungskräfte mit einem gezielten Training ansetzen. Fällt es Mitarbeitern beispielsweise schwer, Preise gegenüber dem Kunden zu vertreten, sollten sie üben, den wirtschaftlichen Nutzen einer Lösung frühzeitig herauszuarbeiten und in der Verhandlung überzeugend zu vermitteln. Führungskräfte können anschließend gemeinsam mit ihnen auswerten, wie die Umsetzung im Kundengespräch gelingt und wo weitere Unterstützung nötig ist.Fazit:Aufschwung beginnt für Unternehmen auch im eigenen Vertrieb. Im bestehenden Kundenstamm, in offenen Angeboten und in liegengebliebenen Verkaufschancen steckt Umsatzpotenzial, das sich durch weitere Kostensenkungen allein nicht erschließen lässt. Entscheidend ist, die Lücke zwischen erkannten Möglichkeiten und konsequenter Umsetzung zu schließen. Dafür braucht es klare Prioritäten, belastbare Verkaufschancen und Führungskräfte, die ihre Teams bis zum Abschluss unterstützen. Wer hier ansetzt, macht Wachstum zur eigenen Aufgabe, statt es der Konjunktur zu überlassen.Über Sebastian Berg:Sebastian Berg ist CEO und Inhaber der BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH. Innerhalb von elf Jahren entwickelte er sich vom Junior-Mitarbeiter an die Unternehmensspitze und übernahm das Beratungsunternehmen von Gründer Andreas Buhr. Als Experte für strategische Vertriebsführung begleitet er mittelständische Unternehmen und Konzerne bei der nachhaltigen Transformation ihrer B2B-Vertriebsorganisationen. Weitere Informationen unter: http://buhr-team.comPressekontakt:BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbHVertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter: Sebastian BergE-Mail: info@buhr-team.comWebsite: https://buhr-team.com/Original-Content von: BUHR & TEAM Akademie für Führung und Vertrieb GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127281/6396684