Black Week bei den Bernecker Börsenbriefen: Vier Wochen "Die Actien-Börse" zum AktionspreisSie wollten schon immer einmal einen Blick in die Welt der Bernecker Börsenbriefe werfen? Dann bietet sich jetzt eine besondere Gelegenheit.Entdecken Sie mit "Die Actien-Börse" einen unserer traditionsreichsten Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf das Makrobild an den Märkten sowie konkrete redaktionelle Aktienideen plus Musterdepot - und das auf der Basis von Jahrzehnten an Erfahrung.Ihr Black-Week-Angebot:- 4 Wochen "Die Actien-Börse" digital für einmalig 29,90 € - Keine automatische Verlängerung - Keine Kündigung erforderlich - Volle Anrechnung des Ticketpreises bei anschließendem regulärem Standard-Abo bis zum 31.01.2027Aktionszeitraum: 23. bis 30. November 2026.Nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie "Die Actien-Börse" kennen.https://www.bernecker.info/BW-Leseticket