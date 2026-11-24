Black Week bei den Bernecker Börsenbriefen: Vier Wochen "Die Actien-Börse" zum Aktionspreis
Sie wollten schon immer einmal einen Blick in die Welt der Bernecker Börsenbriefe werfen? Dann bietet sich jetzt eine besondere Gelegenheit.
Entdecken Sie mit "Die Actien-Börse" einen unserer traditionsreichsten Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf das Makrobild an den Märkten sowie konkrete redaktionelle Aktienideen plus Musterdepot - und das auf der Basis von Jahrzehnten an Erfahrung.
Ihr Black-Week-Angebot:
- 4 Wochen "Die Actien-Börse" digital für einmalig 29,90 € - Keine automatische Verlängerung - Keine Kündigung erforderlich - Volle Anrechnung des Ticketpreises bei anschließendem regulärem Standard-Abo bis zum 31.01.2027
Aktionszeitraum: 23. bis 30. November 2026.
Nutzen Sie die Gelegenheit und lernen Sie "Die Actien-Börse" kennen.
https://www.bernecker.info/BW-Leseticket
Sie wollten schon immer einmal einen Blick in die Welt der Bernecker Börsenbriefe werfen? Dann bietet sich jetzt eine besondere Gelegenheit.
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Ihr Black-Week-Angebot:
- 4 Wochen "Die Actien-Börse" digital für einmalig 29,90 € - Keine automatische Verlängerung - Keine Kündigung erforderlich - Volle Anrechnung des Ticketpreises bei anschließendem regulärem Standard-Abo bis zum 31.01.2027
Aktionszeitraum: 23. bis 30. November 2026.
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