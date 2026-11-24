Drei Frauenfonds zeigen, dass Investitionen in Organisationen, denen ihre Gemeinschaften vertrauen, die Wirkung der EU-Fördermittel vervielfachen: 121.382 Menschen wurden erreicht, 49 politische Maßnahmen und Gesetze wurden beeinflusst, und für 70 der Organisationen war dies der erste Zugang zu EU-Mitteln.

SEE CHANGE, ein dreijähriges, von der EU finanziertes Projekt unter der Leitung des Calala Women's Fund, der Ecumenical Women's Initiative und des Mediterranean Women's Fund, hat rund 1,81 Millionen Euro an 59 basisorientierte Frauen- und feministische Organisationen in neun Ländern Süd- und Osteuropas weitergeleitet, wobei die Förderbeträge zwischen 10.000 und 60.000 Euro lagen.

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Groups SEE Change

Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen, Roma-Frauen, schwarze und afro-stämmige Frauen, gehörlose Frauen sowie Überlebende von Menschenhandel fallen oft aus den gängigen Schutzsystemen heraus. SEE CHANGE leitete EU-Mittel über Frauenfonds an Organisationen weiter, die in diesen Gemeinschaften verwurzelt sind und deren Vertrauen genießen, und verband dabei Flexibilität und angemessene Rechenschaftspflicht mit Begleitung, Kapazitätsaufbau und Netzwerkarbeit.

Von den 59 Organisationen unterstützten 52 (88 %) direkt Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Förderempfänger erreichten 121.382 Menschen, davon 96,4 Frauen. Sie führten 479 Sensibilisierungsmaßnahmen, 1.146 Bildungs- und Schulungsaktivitäten sowie 226 Veröffentlichungen oder Forschungsergebnisse durch und trugen zu 49 lokalen und nationalen politischen Maßnahmen und Gesetzen bei.

Auch kleine Fördermittel veränderten Systeme. In Rom bot das von Lucha y Siesta betriebene "Amina's House" über einen Zeitraum von zwei Jahren 76 Frauen und 74 Kindern innerhalb von 24 bis 48 Stunden eine Notunterkunft an; die Stadtverwaltung hat den Bedarf inzwischen anerkannt und plant eine öffentliche Ausschreibung für solche Dienste. "Ein Bett reicht nicht aus. Überlebende brauchen einen unmittelbaren Weg aus der Gefahr hin zu Sicherheit, Genesung und längerfristiger Unterstützung", so Lucha y Siesta.

In Kroatien unterstützte ROSA 75 Frauen aus 36 Ländern. Ihr Vorschlag, Leihmutterschaft als eine Form der Ausbeutung im Sinne des Artikels zur Bekämpfung des Menschenhandels im Strafgesetzbuch anzuerkennen, trat im November 2025 in Kraft.

"Lassen Sie Frauen nicht auf halbem Weg im Stich. Wir haben ihnen geholfen, der Gewalt zu entkommen; nun brauchen wir kontinuierliche Unterstützung, damit sie auf dem Weg in die Sicherheit nicht im Stich gelassen werden", so eine der unterstützten Organisationen.

Das Konsortium fordert die EU auf, kleinen Basisorganisationen über zwischengeschaltete Frauenfonds weiterhin Zugang zu Finanzmitteln zu gewähren, vertrauensbasierte und flexible Ansätze beizubehalten, Zuschüsse, Begleitung, Kapazitätsaufbau und Netzwerke zu finanzieren sowie bewährten Basis-Ökosystemen mehrjährige Kontinuität zu gewährleisten.

"Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind, benötigen kontinuierlichen Schutz. Auch die Organisationen, auf die sie sich verlassen, benötigen Kontinuität", schließt das Konsortium. Die Arbeit wird im Rahmen von SEE BEYOND (2026-2029) fortgesetzt.

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