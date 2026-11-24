BERLIN, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- An diesem Black Friday bringt KTC seinen kompakten Flaggschiff-Gaming-Monitor 25M5 offiziell auf den wichtigsten europäischen Märkten auf den Markt - in Deutschland, Frankreich und Spanien gibt es zum Shopping-Event einen exklusiven Launch-Rabatt von 20 %.Das 24,5-Zoll-Modell wurde für kompetitive Gamer und Display-Enthusiasten entwickelt. Es kombiniert hochwertiges QD-MiniLED-Backlight mit Quantenpunkt-Farbverbesserung und High-Refresh-Performance in einem platzsparenden Design - für einen breiteren Farbraum, eine genauere Farbwiedergabe und einen tieferen Kontrast bei gleichzeitig extrem flüssiger Bewegungsdarstellung.





Der 25M5 ist mit einem Fast-IPS-Panel ausgestattet, das eine QHD-Auflösung von 2560×1440 und eine native Bildwiederholrate von 260 Hz bietet. In Kombination mit einer GTG-Reaktionszeit von 2 ms bei aktiviertem OD-Overdrive und einer MPRT von 1 ms liefert er scharfe und flüssige Bewegtbilder in schnellen FPS-, MOBA- und Rennspielen. Er unterstützt außerdem Adaptive Sync, kompatibel mit FreeSync und G-Sync, und beseitigt effektiv Bildschirmzerren und Ruckeln für reaktionsschnelles, nahtloses Gameplay.

Er integriert 1152-Zonen-MiniLED-Local-Dimming und trägt die VESA DisplayHDR 1000-Zertifizierung, erreicht eine HDR-Spitzenhelligkeit von 1000 Nits für tiefe Schwarztöne, lebendige Highlights und minimales Blooming bei Gaming- und Film- und Serieninhalte.

Die Farbleistung erreicht Studio-Standards: 100 % sRGB- und 98 % DCI-P3-Farbraumabdeckung, Werkskalibrierung auf ?E < 2 und 1,07 Milliarden Farben für sanfte, natürliche Verläufe. Dies macht ihn ideal für leichte Foto- und Videobearbeitung neben dem Gaming und perfekt geeignet für gemischte Work-and-Play-Setups. Flimmerfreies DC-Dimming und softwarebasierte Blaulichtfilterung reduzieren die Augenbelastung bei längerer Nutzung.

Der vollständig ergonomische Standfuß unterstützt 150 mm Höhenverstellung, Neigung, Schwenkung und 90°-Pivot, mit werkzeuglosem Schnellverschluss-Design und 100×100 mm VESA-Montagekompatibilität. Die Anschlüsse umfassen 2× HDMI 2.0, 1× DisplayPort 1.4 und eine 3,5-mm-Audiobuchse für PCs, Konsolen und mehr.

Gestützt auf 31 Jahre Expertise in der Display-Fertigung liefert KTC strenge Qualitätskontrolle und zuverlässigen After-Sales-Support.

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Sehen Sie sich das Produktvideo hier an.



Der 25M5 kombiniert erstklassige MiniLED-Bildqualität mit Performance auf Wettkampfniveau und bringt Premium-Displaytechnologie in kompakte Setups - ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis für europäische Käufer an diesem Black Friday.

Unternehmen: Shenzhen KTC Technology Co., Ltd.

Offizielle Website: https://us.ktcplay.com/

Ansprechpartner: Cynthia

Unternehmens-E-Mail: zhuoyue@ktc.cn

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7e5ea15-3ef4-4711-9505-3d7b247dcb6e/de