Laptops, Desktop-PCs und Spielekonsolen kosten Verbraucher spürbar mehr als vor einem Jahr. Das hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Es gibt aber auch Geräte, die trotz KI-Boom günstiger werden. Laptops, Spielekonsolen und andere Elektronikartikel haben sich mit dem Boom um Künstliche Intelligenz deutlich verteuert. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren Laptops im Oktober fast 15 Prozent teurer als ein Jahr zuvor und Desktop-PCs gut ...

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