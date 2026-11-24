Berlin (ots) -- Gegenentwurf zum Black-Friday-Wahn: DUH startet mit prominenter Unterstützung einen Aktionsshop mit geretteter Upcycling-Kleidung aus Ghana- Ghana ist Deutschlands und Europas Textilmüllhalde: Pro Woche werden 15 Millionen gebrauchte Kleidungsstücke importiert, viele davon landen auf Deponien, in Flüssen und an Stränden- DUH fordert von Umweltminister Schneider wirksames Anti-Fast-Fashion-GesetzZum jährlichen Höhepunkt des Konsumrauschs am Black Friday bringt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) unter dem Motto "Zurück zum Absender" Textilmüll aus Ghana dorthin zurück, wo besonders viel davon herkommt. Im Aktionsshop "Reclaim Responsibility" gibt es ab sofort mehr als 200 individuell designte Unikate von Ghanas Textilmüllhalden. Der Shop zeigt als Gegenentwurf zum Rabattwahnsinn und Fast-Fashion-Konsumrausch was möglich wäre, wenn Kleidung im Kreislauf bleibt, statt in anderen Ländern auf dem Müll zu landen. Die geretteten Einzelstücke sind für null Euro erhältlich, lediglich Kosten für Versand und Mehrwegbox fallen an.Die DUH erhöht damit auch den Druck auf Bundesumweltminister Carsten Schneider, mit der derzeitigen Erarbeitung eines Textilgesetzes Fast Fashion einzudämmen und kreislauffähige Textil-Konsummodelle gezielt zu fördern.Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der DUH: "An den Stränden Ghanas wird sichtbar, was die fossile Textilüberproduktion weltweit anrichtet: vergiftete Landstriche, die zu regelrechten Müllhalden werden. Anstatt das Problem minderwertiger, schadstoffbelasteter und kurzlebiger Textilien an der Wurzel zu packen, exportieren wir es. Wir bringen nicht nur den exportierten Textilmüll zurück zum Absender, sondern auch die Verantwortung dorthin, wo sie hingehört: zu den Herstellern. Umweltminister Schneider muss jetzt aus dem anstehenden Textilgesetz ein echtes Anti-Fast-Fashion-Gesetz machen. Das Geschäftsmodell von Shein und Co. auf Kosten von Mensch und Natur darf sich nicht mehr lohnen. Dafür braucht es eine verbindliche Ökomodulation, die Wegwerfmode deutlich teurer macht. Ein fester Teil dieser Beiträge gehört in einen Transformationsfonds, der Reparatur, Second Hand und Leihen endlich aus der Nische holt."Wöchentlich fluten rund 15 Millionen gebrauchte Kleidungsstücke aus dem Globalen Norden die Häfen Ghanas. Dabei handelt es sich zunehmend auch um neuwertige, ungetragene Ware, die durch Konsumspitzen wie den Black Friday entsteht. Diese Textilien lassen sich nicht recyceln, weil weder ihre Faserzusammensetzung noch ihre chemische Ausrüstung bekannt ist. Rund 40 Prozent der Importe gelten vor Ort direkt als Müll und werden verbrannt, deponiert oder ins Meer gespült.Die Kleidungsstücke im DUH-Shop hat der lokale Partner "The Revival" vor Textilmüllhalden in Accra gerettet, gereinigt und upgecycelt. In Berlin angelangt wurden die Kleidungsstücke dann prominent in Szene gesetzt, unter anderem von Schauspielerin und Content Creatorin Marie Nasemann, Topmodel und Sustainability Ambassador Anna Hiltrop, Moderatorin und Autorin Anna Dushime sowie Schauspielerin und Aktivistin Domitila Barros.Viola Wohlgemuth, Senior Expert für Textilien und Kreislaufwirtschaft der DUH: "Black Friday ist ein schwarzer Tag für alle. Die Milliardenprofite kassieren die globalen Modekonzerne, die Rechnung zahlen wir mit verschärfter Klimakrise, Mikroplastik und giftigen Chemikalien in Umwelt und Körper. Am härtesten trifft es die Menschen, die täglich mit diesem Müll leben müssen. Damit muss endlich Schluss sein. Die Verantwortung der Hersteller darf nicht länger an der Ladentheke oder an der EU-Grenze enden. Ein Transformationsfonds muss Kreislaufwirtschaft bei uns und in den Importländern finanzieren."Hintergrund:Mit der EU-Richtlinie zur Erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) muss Deutschland bis Juni 2027 ein nationales Gesetz zum nachhaltigen Umgang mit Textilien erarbeiten. Das Bundesumweltministerium hat im März 2026 Eckpunkte vorgelegt - ein Gesetzentwurf fehlt jedoch bis heute. Frankreich zeigt bereits, wie es geht: Dort werden besonders umweltschädliche Fast-Fashion-Produkte gesetzlich verteuert und nachhaltige Geschäftsmodelle wie Reparatur finanziert.Links:- Reclaim Responsibility Shop: https://reclaim-responsibility.de- DUH-Forderung für ein wirksames Textilgesetz: https://mitmachen.duh.de/reclaim-responsibility- Bildmaterial vom Fotoshooting: https://l.duh.de/reclaimresponsibilityshooting- Bild- und Videomaterial aus Ghana: https://l.duh.de/ghanatextilPressekontakt:Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deViola Wohlgemuth, Senior Expert Textil und Kreislaufwirtschaft0151 16022261, wohlgemuth@duh.deDUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6396709