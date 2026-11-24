Die meisten Unternehmen setzen inzwischen KI ein, aber nur jedes neunte schult alle Beschäftigten darin. Volker Oshege hält den Ruf nach dem großen KI-Plan für wenig zielführend: Ein solcher Plan sichert vor allem die ab, die ihn schreiben, und ist bei KI veraltet, bevor er beschlossen ist. Mitte September hat der Bitkom neue Zahlen veröffentlicht. 57 Prozent der Unternehmen in Deutschland setzen inzwischen KI ein, ein Jahr zuvor waren es 36 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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