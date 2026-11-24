Das Währungspaar EUR/USD steht am Dienstag weiterhin unter erheblichem Verkaufsdruck. Im heutigen Chart des Tages rückt die psychologisch wichtige Marke von 1,0900 in den Fokus, während der US-Dollar nahe seiner Mehrmonatshochs notiert. Für unsere aktuelle EURUSD Prognose spielen nicht nur schwächere Konjunkturdaten aus der Eurozone eine Rolle: Vor allem die veränderten Zinserwartungen an die US-Notenbank (Federal Reserve) treiben den Greenback an.

- EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652759 - Ticker: EUR/USD

1. Fundamentalanalyse: Was bewegt den EUR/USD aktuell?

Die Fed wird deutlich falkenhafter - Zinserhöhungen erst am Anfang?

Die größte Verschiebung am Devisenmarkt betrifft derzeit die Erwartungen an die US-Geldpolitik. Alberto Musalem, Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis, lieferte eines der deutlichsten Bekenntnisse zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik in den vergangenen Wochen.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Seiner Ansicht nach ist die Inflation nach wie vor zu hoch und das aktuelle Zinsniveau nicht restriktiv genug, um den Preisdruck angesichts der robusten US-Wirtschaft einzudämmen. Musalem hält mehrere weitere Zinserhöhungen bis zum Frühjahr 2027 für notwendig.

Zwar ist Musalem aktuell kein stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss (FOMC), doch die Protokolle der Oktober-Sitzung bestätigen dieses Bild: Eine klare Mehrheit der Notenbanker befürwortet einen Zinsschritt um 25 Basispunkte im Dezember. Einige Mitglieder plädierten sogar bereits im Oktober für eine Anhebung. An den Terminmärkten ist der Dezember-Schritt inzwischen fast vollständig eingepreist. Für den EUR/USD Kurs entsteht dadurch doppelter Gegenwind: höhere US-Renditen und die Aussicht auf "Higher for Longer".

Nvidia entfacht neuen Optimismus für die US-Wirtschaft

Eine ungewöhnliche Dynamik zeigte sich zuletzt bei der Reaktion des US-Dollars auf die Nachrichten rund um den Chip-Giganten Nvidia. Die Entscheidung des Verwaltungsrats, Jensen Huang als Chairman und CEO zurückzuholen, ließ die Nvidia-Aktie um mehr als 30 - nach oben schießen und sorgte für eine breite Erholung an den US-Aktienmärkten....

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