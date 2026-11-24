Der DAX ist gestern Morgen bei 24.895 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels zunächst nur moderat erholen. Er schwenkte dann in eine Seitwärtsbox, die am Nachmittag im Zuge von dynamischen Aufwärtsimpulsen nach Norden aufgelöst worden ist. Am frühen Abend ist die Bewegung ausgelaufen. Es konnte zum Wochenbeginn ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.377 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell: Der deutsche Leitindex startet heute Morgen bei 25.397 Punkten in den vorbörslichen Handel und notiert damit 20 Punkte über dem Tagesschluss vom Montag (25.377 Punkte).

Charttechnik: Im 1h-Chart hat sich das Bild durch den Sprung über die SMA20 (25.322 Punkte) aufgehellt; im 4h-Chart bleibt die Lage unterhalb der SMA200 (25.757 Punkte) noch bärisch-neutral.

DAX Prognose heute: Wir erwarten einen seitwärts bis aufwärts gerichteten Handelstag (60 - Bull-Wahrscheinlichkeit) in einer prognostizierten Tagesrange zwischen 25.333/25.272 und 25.544/25.664 Punkten.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.895 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Mit Aufnahme des Xetra-Handels konnte sich der Index zunächst nur moderat erholen und schwenkte in eine Seitwärtsbox ein. Am Nachmittag sorgten dynamische Aufwärtsimpulse für den Ausbruch nach Norden, ehe die Bewegung am frühen Abend auslief. Zum Wochenbeginn stand ein deutlicher Xetra-Tagesgewinn zu Buche, während der Index nachbörslich in einer engen Spanne seitwärts lief und bei 25.377 Punkten (Xetra-Schluss: 24.337 Punkte) aus dem Tageshandel ging.

Per Xetra-Schluss notierten am Montag 38 der 40 DAX-Werte im Plus, lediglich 2 Aktien gaben nach:

Top-Gewinner: Siemens Energy (+8,67 - Infineon (+8,50 - Deutsche Bank (+6,33 %)

Verlierer: Bayer (-3,99 - Deutsche Börse (-0,24 %)

DAX Handelsdaten - Range-Vergleich im Überblick

Kennzahl 23.11.2026 20.11.2026 Range 23.11. (Erwartet*) Range 23.11. (Ist*) Tageshoch (TH) 25.422 25.243 25.422 25.422 Tagestief (TT) 24.875 24.535 24.816 24.875 Xetra-Schluss 24.337 24.803 - - Tagesschluss 25.377 24.627 - - Range (Punkte) 547 708 - -

*Betrachtungszeitraum: 08:00-22:00 Uhr. Hinweis: Im Original-Setup werden Abweichungen von ±15 Punkten zur Prognose (orange) sowie ±25 Punkten (blau) ausgewiesen.

Chartcheck - DAX Prognose: Technische Analyse

Betrachtung im 1h-Chart (Kurzfristig)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 24.11.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 25.322 Punkten). Aus dem Stundenchart lässt sich gut ablesen, dass es der Index erst am Nachmittag vermochte, sich nachhaltig über die SMA50 (aktuell bei 25.084 Punkten) sowie das 23,6-%-Retracement zu schieben und dort zu etablieren.

Durch diesen Ausbruch hat sich das Stundenchart spürbar aufgehellt:

Bullisches Szenario: Solange sich der DAX per Stundenschluss über der SMA20 (25.322 Punkte) behaupten kann, bleibt die Erholung intakt. Bei anhaltendem Kaufdruck rückt die SMA200 (aktuell bei 26.042 Punkten) als nächstes übergeordnetes Ziel in den Fokus. Erst ein bestätigter Stundenschluss oberhalb der SMA200 würde jedoch weitere Kursziele bei 26.280/95 und 26.500/15 Punkten freischalten.

Bärisches Szenario: Fällt der Index bei Schwäche wieder unter die SMA20 zurück, bieten die SMA50 sowie das 23,6-%-Retracement darunter Unterstützung. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte der DAX heute nicht mehr wesentlich unter die SMA20 abrutschen....

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