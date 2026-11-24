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Außerhalb der Branche kaum bekannt: Berliner KI-Spezialist dnl startet in den USA



24.11.2026 / 10:20 CET/CEST

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Die KI-Plattform von dnl ist bei 140 Prüfungsunternehmen im Einsatz, von unabhängigen Praxen bis zu Mitgliedsfirmen der Big Four. In der Startwoche sprach Mitgründer und CEO Andreas Schindler bei "NYSE Live" über KI in der Abschlussprüfung. BERLIN, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Berliner KI-Unternehmen dnl ist in den US-Prüfungsmarkt eingetreten. Seit dem 16. November 2026 bietet dnl Prüfungsteams in den USA eine KI-gestützte Checkliste für Anhangangaben nach US-GAAP an. In der breiten Öffentlichkeit ist das Spin-off der TU Berlin kaum bekannt. Seine Software ist in der Abschlussprüfung dagegen längst im Einsatz. Nische, Tiefe, internationale Kunden Das Unternehmen folgt einem typischen Muster deutscher Hidden Champions: enge Nische, wenig öffentliche Sichtbarkeit, internationale Kunden. Gegründet wurde dnl 2019. Seitdem entwickelt das Unternehmen ausschließlich KI-Agenten für Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer. In Zahlen: Die Plattform unterstützt 15.000 Prüferinnen und Prüfer bei 140 Prüfungsunternehmen weltweit.

Auf ihr wurden mehr als 60.000 Prüfungen abgeschlossen.

Bei schätzungsweise jeder fünften Jahresabschlussprüfung in Deutschland kommt die Technologie von dnl zum Einsatz. Heimatmarkt ist der deutschsprachige Raum. Zu den Kunden zählen sieben der zehn umsatzstärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland (Lünendonk-Liste 2026). In den USA ist die Checkliste seit dem 16. November verfügbar. Der Berufsstand steht auf beiden Seiten des Atlantiks unter Druck. In Deutschland ist mehr als die Hälfte der Wirtschaftsprüfer 55 Jahre oder älter (Datenbasis: Wirtschaftsprüferkammer, Stand: 1. Juli 2026). "In den USA spüren Prüferinnen und Prüfer denselben Druck wie in all unseren Märkten", sagt CEO Andreas Schindler. "Mehr Angabepflichten, engere Fristen und kein Raum für Fehler. Die USA sind der folgerichtige nächste Schritt für eine Plattform, der Tausende Prüferinnen und Prüfer bereits vertrauen." Was die KI-Agenten übernehmen Die vier KI-Agenten von dnl arbeiten dem Prüfungsteam zu, in Deutschland nach HGB und IFRS, in den USA nach US-GAAP: Anhangangaben-Checkliste: gleicht Abschlüsse und Nachhaltigkeitsberichte mit HGB, IFRS, ESRS, US-GAAP oder der eigenen Checkliste der Prüfungsgesellschaft ab.

gleicht Abschlüsse und Nachhaltigkeitsberichte mit HGB, IFRS, ESRS, US-GAAP oder der eigenen Checkliste der Prüfungsgesellschaft ab. Zahlenabgleich: verprobt Summen, Querverweise, Anhangangaben und Vorjahreszahlen in PDF- und Excel-Dateien sowie in Berichtstabellen. Gemeldet werden nur Abweichungen.

verprobt Summen, Querverweise, Anhangangaben und Vorjahreszahlen in PDF- und Excel-Dateien sowie in Berichtstabellen. Gemeldet werden nur Abweichungen. Versionsvergleich: zeigt, was sich zwischen zwei Entwürfen geändert hat und ob die Änderung relevant ist.

zeigt, was sich zwischen zwei Entwürfen geändert hat und ob die Änderung relevant ist. Berichtsdurchsicht: liest den Entwurf des Prüfungsberichts gegen, bevor er in die Berichtskritik geht. Bei den bisher eingesetzten Checklisten beantwortet die KI bis zu 90 Prozent der Fragen selbst. Wo sie nicht sicher ist, legt sie dem Prüfungsteam einen Vorschlag vor. Jede Antwort ist mit ihrem Nachweis verknüpft. Durchsicht, Freigabe und Unterschrift bleiben bei den Prüferinnen und Prüfern. "Unsere Checkliste übernimmt die Fleißarbeit: Fragen abarbeiten, Querverweise abgleichen", sagt Schindler. "Das Urteil bleibt, wo es hingehört: beim Prüfer. Am Ende steht eine belastbare Prüfungsakte, in der sich jede Schlussfolgerung nachvollziehen und verteidigen lässt." Zu Gast bei NYSE Live Am 18. November 2026 war Schindler zu Gast bei "NYSE Live". Das Gespräch mit Moderatorin Kristen Scholer entstand auf dem Parkett der New Yorker Börse. Schindler verwies dort auf eine Stellungnahme, die dnl im August 2026 bei der US-Prüferaufsicht PCAOB eingereicht hat. Die PCAOB beaufsichtigt in den USA die Prüfer kapitalmarktorientierter Unternehmen. Die Stellungnahme benennt drei Grundsätze für KI in der Abschlussprüfung: Jedes Ergebnis ist mit seiner Quelle verknüpft.

Wer die Ergebnisse durchsieht, kann sie reproduzieren.

Ein Mensch zeichnet alles ab. Die Plattform von dnl folgt diesen drei Grundsätzen. "Unsere Agenten erledigen die Arbeit und übergeben die Ergebnisse den Prüfern zur Durchsicht", sagte Schindler im Interview. "Jede Prüfung hat einen entscheidenden Teil, der sich nicht automatisieren lässt. Es ist das prüferische Urteil, auf dem der Bestätigungsvermerk beruht. Das können wir nicht an eine Maschine delegieren." Das Interview ist auf dem YouTube-Kanal der NYSE abrufbar: youtube.com/watch?v=3IGbccj9HBc . Mehr zum US-Angebot: dnl.ai/us Über dnl Das Berliner Unternehmen dnl entwickelt KI-Agenten für Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer. Hinter der Marke steht die DNL Deep Neuron Lab GmbH. Das Unternehmen wurde 2019 als Spin-off der TU Berlin gegründet. Die Plattform unterstützt 15.000 Prüferinnen und Prüfer bei 140 Prüfungsunternehmen weltweit. Auf ihr wurden mehr als 60.000 Prüfungen abgeschlossen. Heimatmarkt ist der deutschsprachige Raum. International ist dnl in der EU sowie in Großbritannien, den USA, Kanada und Australien aktiv. Das Führungsteam bilden Andreas Schindler (Mitgründer und CEO), Livia Jansen-Winkeln (COO) und Iason Georgakopoulos (CTO). Der Markenname wird kleingeschrieben. DNL Deep Neuron Lab GmbH, Methfesselstraße 43, 10965 Berlin Web: dnl.ai | US-Angebot: dnl.ai/us Pressekontakt: Zelal Aktas, zelal.aktas@dnl.ai View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auWerhalb-der-branche-kaum-bekannt-berliner-ki-spezialist-dnl-startet-in-den-usa-302949256.html



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