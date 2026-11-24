Köln (ots) -Dem WDR liegt eine Kleine Anfrage der FDP zum Umgang mit ausreisepflichtigen Menschen in NRW vor. Neue Zahlen aus dem Fluchtministerium (https://www1.wdr.de/politik/politik-in-nrw/coesfeld-unna-liste-straftaten-100.html) zeigen, dass Menschen aus dem Westbalkan und dem Irak in etlichen Städten und Kreisen mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Für beide Gruppen hatte das Land den Kommunen im Herbst 2024 Unterstützung bei der Abschiebung angeboten. Rechnerisch kommen auf einzelne Ausreisepflichtige in der Spitze 75 Straftaten.In Mettmann werden drei ausreisepflichtigen Menschen aus Westbalkan-Staaten seit 2022 insgesamt 226 Straftaten zugerechnet. Welche Delikte gemeint sind und ob sich der Verdacht jeweils bestätigt und zu einer Verurteilung geführt hat, geht aus der Aufstellung nicht hervor. In Wuppertal sind für denselben Zeitraum 23 Ausreisepflichtige aus dem Westbalkan mit 273 mutmaßlichen Straftaten gelistet, in Aachen 56 Ausreisepflichtige aus dem Irak mit 330. Für Köln nennt die Stadtverwaltung 288 abschiebepflichtige Menschen vom Westbalkan mit insgesamt 3.194 mutmaßlichen Straftaten.Ausgangspunkt war die von der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) Coesfeld erstellte Westbalkan-Liste. In Köln waren abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber mit unklarer Identität oder fehlenden Papieren trotz Hilfsangeboten größtenteils nicht zurückgeführt worden. Darunter waren auch schwere Straftäter. Weitere 72 NRW-Kommunen hatten Hilfsangebote der ZAB Coesfeld erhalten und ignoriert. Nur vier Kommunen nahmen laut Ministerium Hilfe bei Abschiebevorbereitungen an.Weitere Informationen auf wdr.de.Pressekontakt:Programmbereich AktuellesWDR Newsroom50667 KölnTelefon +49 (0)221 220-8787http://www.wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6396723