blau direkt stellt seinen Partnern ein neues Tool für die Altersvorsorgereform bereit. Darin bündelt das Unternehmen alle Schritte der Beratung: von der Bestandsanalyse über den Fördervergleich und die Bestimmung des Vorsorgetyps bis zum Abschluss von Versicherungs- und Investmentlösungen. Anfang Januar 2027 startet die Altersvorsorgereform. Für Vermittler heißt dies, dass ihre Bestandskunden eine Einschätzung brauchen, ob sie ihren Vertrag behalten, umschichten oder neu starten sollten. Das Lübecker ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.