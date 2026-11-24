blau direkt stellt seinen Partnern ein neues Tool für die Altersvorsorgereform bereit. Darin bündelt das Unternehmen alle Schritte der Beratung: von der Bestandsanalyse über den Fördervergleich und die Bestimmung des Vorsorgetyps bis zum Abschluss von Versicherungs- und Investmentlösungen. Anfang Januar 2027 startet die Altersvorsorgereform. Für Vermittler heißt dies, dass ihre Bestandskunden eine Einschätzung brauchen, ob sie ihren Vertrag behalten, umschichten oder neu starten sollten. Das Lübecker ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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