DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Mitglied Williams schließt aufeinanderfolgende Zinserhöhungen nicht aus

Die Fed muss nach Worten von New Yorks Fed-Präsident John Williams weitere Maßnahmen ergreifen, um die hohe Inflation einzudämmen - und sollten die Preissteigerungen hartnäckig bleiben, seien Zinserhöhungen bei aufeinanderfolgenden Sitzungen nicht ausgeschlossen. In einer Rede an der University of Mount St. Vincent in der Bronx sagte Williams: "Wir müssen im Laufe der Zeit Maßnahmen ergreifen, die sicherstellen, dass wir die Inflation zeitnah und dauerhaft wieder auf unser Ziel von 2 Prozent zurückführen." Im Gespräch mit Reportern im Anschluss erklärte er, diese Schritte könnten aufeinanderfolgende Zinserhöhungen umfassen. Dies würde ein beschleunigtes Straffungstempo bedeuten, nachdem die Fed darauf verzichtet hatte, der Zinserhöhung vom September eine weitere im Oktober folgen zu lassen. "Ich würde es keineswegs ausschließen, in aufeinanderfolgenden Sitzungen Anträge zu stellen, wenn dies erforderlich wäre, wenn die Informationen darauf hindeuten würden." sagte Williams.

Bank of Korea dürfte Leitzins diese Woche anheben - Umfrage

Es wird erwartet, dass die Bank of Korea ihren Leitzins bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent anheben wird. Von 25 vom The Wall Street Journal befragten Analysten erwarten 23 eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt im November, nachdem die BOK im Oktober die Zinsen unverändert gelassen hatte. Einige rechnen damit, dass die BOK ihre Wachstums- und Inflationsprognosen für 2026 und 2027 nach oben korrigieren werde, da die Nachfrage nach Halbleitern für Künstliche Intelligenz (KI) die Exporte ankurbelt und der Preisdruck anhält. Die Inflation bleibe über dem Zielwert von 2 Prozent, wobei sowohl die Gesamt- als auch die Kernverbraucherpreise im Oktober um 2,8 Prozent im Jahresvergleich gestiegen seien, während robuste Halbleiterexporte das Wachstum weiterhin stützen, schreiben die ING-Ökonomen Deepali Bhargava und Lynn Song in einem Kommentar.

KI-Boom bringt Singapurs Wirtschaft auf Kurs für beste Entwicklung seit Jahren

Singapur ist weithin als Finanzzentrum bekannt. Doch nun ist es der Ausbau der künstlichen Intelligenz, der die Wirtschaft des Landes auf Kurs für das beste Ergebnis seit Jahren gebracht hat. Der Stadtstaat trotze damit Prognosen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Wirtschaftswachstum von lediglich 1 Prozent für dieses Jahr vorhergesagt hatten. Positive Ausstrahleffekte des KI-Booms trugen dazu bei, die Belastungen durch geopolitische Schocks auszugleichen.

Singapurs BIP-Wachstum dürfte 2027 solide bleiben

Das BIP-Wachstum Singapurs im Jahr 2027 dürfte nach Einschätzung von Maybank-Ökonomen in einem Bericht solide bleiben, trotz der voraussichtlichen Abschwächung des außergewöhnlichen Booms bei künstlicher Intelligenz in diesem Jahr. Eine starke weltweite Nachfrage nach KI-Rechenleistung dürfte die Elektronikexporte und Investitionen stützen, das Wachstum der Investitionen von Hyperscalern werde sich jedoch gegenüber dem außergewöhnlichen Tempo dieses Jahres voraussichtlich verlangsamen. Singapur werde zudem weiterhin vom Ausbau der Halbleiterkapazitäten profitieren, wie etwa dem Hochfahren der Packaging-Anlage für Speicher mit hoher Bandbreite von Micron Technology, merken sie an. Maybank hebt ihre Wachstumsprognosen für Singapur für 2026 von 5,6 Prozent auf 6,1 Prozent beziehungsweise für 2027 von 3,3 Prozent auf 4,2 Prozent an.

+++ Konjunkturdaten +++

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November 24, 2026 03:51 ET (08:51 GMT)

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