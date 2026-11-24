Mainz (ots) -ZDF-Korrespondent Thomas Reichart, Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv, reist entlang der umstrittenen Grenzen Israels und zeigt, wie das Leben normaler Familien an politisch gezogenen Linien hängt. Katrin Eigendorf, internationale Sonderkorrespondentin des ZDF, ist im Westjordanland unterwegs, besucht palästinensische Familien und spricht mit israelischen Siedlern. Ab Dienstag, 24. November 2026, 18.00 Uhr, sind im ZDF-Streaming-Portal zwei aktuelle Dokus zu sehen, die zeigen, wie sich an Israel Grenzpolitik ablesen lässt, wohin das Land steuert und wie das Alltagsleben im Westjordanland vom Konflikt zwischen palästinensischen Bewohnern und israelischen Siedlern derzeit geprägt wird. Die beiden jeweils 43-minütigen Filme "auslandsjournal - die doku: Israels Grenzen" und "auslandsjournal frontlines: Konflikt um das Westjordanland" sendet das ZDF in der Nacht von Mittwoch, 25., auf Donnerstag, 26. November 2026, von 1.00 bis 2.30 Uhr.Wo beginnt, wo endet der Staat Israel? Das Land hat seine Grenzen nie vollständig festgelegt - und seit dem Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 weitet Israel seine militärische Kontrolle so weit aus wie nie zuvor. ZDF-Korrespondent Thomas Reichart reist von Eilat im Süden bis an die libanesische Grenze im Norden. Er fragt, wo Israel endet - und was verschobene Grenzen für die Menschen bedeuten.auslandsjournal - die doku: Israels GrenzenThomas Reichart besucht Rückkehrer in einem Kibbuz, der am 7. Oktober 2023 von der Hamas überfallen wurde. Er sucht mit einem Israeli die Grüne Linie, die von Israels Landkarten verschwunden ist, und trifft eine Siedlerin, für die Israel erst am Jordan endet. Er trifft Drusen auf dem Golan, deren Verwandte hinter dem Zaun in Syrien leben. Und eine Familie aus Gaza erzählt, wie gefährlich das Leben an der gelben Linie für sie ist.auslandsjournal frontlines: Konflikt um das WestjordanlandIm Westjordanland liegen palästinensische Dörfer und israelische Siedlungen oft nur wenige Hügel auseinander. Seit Beginn des Gazakriegs hat die Gewalt in der Region zugenommen. Katrin Eigendorf reist dorthin, besucht palästinensische Familien und spricht mit israelischen Siedlern. Sie will erfahren, wie der Streit um Land, Wasser und Olivenhaine ihren Alltag bestimmt - und welche Zukunft sie für das Westjordanland sehen. Dabei zeigt sie Menschen auf beiden Seiten, ohne ihre ungleichen Lebensbedingungen und die völkerrechtliche Einordnung der israelischen Siedlungen auszublenden.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "auslandsjournal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/auslandsjournal-366)- "auslandsjournal frontlines" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-frontlines-100)- "auslandsjournal - die doku" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/auslandsjournal-die-doku-130)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6396742