München/Leipzig (ots) -Uwe Ochsenknecht unterstützt die 32. José Carreras Gala. Am Mittwoch, 16. Dezember, wird der Schauspieler, Musiker und Sänger in Leipzig am Spendenpanel mitwirken und gemeinsam mit weiteren internationalen und nationalen Künstlerfreunden von Gastgeber und Weltstar José Carreras Spenden für den Kampf gegen Leukämie und andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen sammeln. Erstmals übertragen mit dem MDR, dem HR und dem SWR drei ARD-Rundfunkanstalten Deutschlands emotionalste Benefizgala ab 20.15 Uhr live aus Leipzig.Für Uwe Ochsenknecht ist es kein neues Engagement: Bereits 2015 setzte er sich bei einer Benefizaktion auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche für die José Carreras Gala ein. Seine Überzeugung hat sich seitdem nicht verändert: "Es ist unsere menschliche Pflicht, anderen zu helfen, denen es aus welchem Grund auch immer gerade nicht so gut geht wie anderen. Und das zeigt uns Herr Carreras mit seiner Stiftung."Was diese Unterstützung bedeutet, geht für den Künstler weit über finanzielle Hilfe hinaus. "José Carreras und seine José Carreras Leukämie-Stiftung zeigen Betroffenen, unabhängig vom finanziellen Aspekt, dass sie nicht allein gelassen werden, dass Menschen für sie da sind und damit dazu beitragen, dass sie sich nicht von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen", sagt Ochsenknecht. Er ist überzeugt: "Das denke ich, trägt auch nicht unwesentlich zur Heilung bei."An seine erste Benefizaktion erinnert sich Uwe Ochsenknecht noch gut. Gemeinsam mit Sky-Reporter Peter Hardenacke verkaufte er 2015 am Abend der José Carreras Gala Lebkuchenherzen auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche zugunsten der José Carreras Leukämie-Stiftung. "Es war seeeehhhhhr kalt, aber alle Beteiligten haben für diesen guten Zweck natürlich gerne durchgehalten", erzählt Ochsenknecht.Auch beruflich ist Uwe Ochsenknecht bereits intensiv mit den Themen schwere Erkrankung und Sterblichkeit in Berührung gekommen. In dem Kinofilm "Die Ironie des Lebens" aus dem Jahr 2024 spielte er an der Seite von Corinna Harfouch. Seine Filmpartnerin verkörpert darin eine Frau, die mit einer unheilbaren Krebsdiagnose konfrontiert wird. Die Auseinandersetzung mit dem Thema sei für ihn sehr intensiv gewesen - nicht nur während der Dreharbeiten, sondern auch davor und danach. "Die emotionale Arbeit an so einer Rolle in so einem Film wirkt schon eine Weile nach", sagt der Schauspieler.Seinen Blick auf die Endlichkeit des Lebens habe die Rolle allerdings nicht grundlegend verändert. "Ich bin mir schon länger bewusst, dass das Leben endlich ist und dass es in jeder Sekunde vorbei sein oder man schwer erkranken kann. Deswegen im Moment leben." Auch den Gedanken von José Carreras, der nach seiner eigenen Leukämieerkrankung seinem Leben einen tieferen Sinn gegeben sieht, kann Ochsenknecht nachvollziehen: "Wenn man dem Tod so nah war, wird einem die Endlichkeit des Lebens bewusst." Allerdings müsse man eine solche existenzielle Erfahrung, so Ochsenknecht, nicht erst selbst machen, um sich dieser Tatsache klar zu werden.Was getan werden muss, damit Leukämie eines Tages heilbar wird, beantwortet Ochsenknecht mit einer ebenso einfachen wie deutlichen Forderung: "Vielleicht sollte man zum Beispiel mehr Geld in die medizinische Forschung pumpen, um Leben zu erhalten und zu retten, statt in Waffen, die Leben beenden."Mit seinem Engagement reiht sich der Schauspieler in die Riege prominenter Künstlerfreunde ein, den Stifter bei der 32. José Carreras Gala in Leipzig unterstützen, wie David Garrett, Stefanie Hertel, Michael Patrick Kelly und Katelyn Harrington, Johnny Logan, Lotte, Wencke Myhre, Louis Philippson, Semino Rossi und der MDR-Kinderchor. Durch den Abend führen neben Gastgeber José Carreras erneut die Moderatoren und Stiftungsbotschafter Stephanie Müller-Spirra und Sven Lorig.Die 32. José Carreras Gala findet nur wenige Tage nach dem 80. Geburtstag des Welt-Tenors am 5. Dezember statt, zu dem auch Uwe Ochsenknecht herzlich gratuliert: "Ich wünsche Herrn Carreras vor allem Gesundheit und ein langes Leben."Welche weiteren Stars Gastgeber José Carreras in der großen Gala unterstützen, wird in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Alle aktuellen Informationen finden Sie unter: www.josecarrerasgala.deBild: Elena Zaucke.Über die Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungDie José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 250 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.600 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben.Wer mehr erfahren möchte: www.carreras-stiftung.deWer helfen möchte: https://carreras-stiftung.de/spenden/Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -50E-Mail: presse@carreras-stiftung.dePresse I Bildmaterial: Das Logo der José Carreras Gala sowie Bilder für die Veröffentlichung in anderen Medien in Verbindung mit der José Carreras Gala sind hier frei verfügbar:https://www.carreras-stiftung.de/digitale-pressemappe/Original-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/6396740